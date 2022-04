Jeho mama plakala. Mikulášek kritizuje Oktagon za video po vážení, s Melišom chce odvetu

OSTRAVA. Pred turnajom Oktagon 32 sa medzi fanúšikmi často riešil zdravotný i psychický stav českého bojovníka Václava Mikuláška, ktorý na predzápasovom vážení nevyzeral vôbec dobre. Rodák z Bohumína nie je spokojný s tým, že ho v zlom stave po vážení nasnímali kamery. Po prehre so Slovákom Tomášom Melišom natočil na sociálnych sieťach vyjadrenie, kde ozrejmil svoje pocity. „Čo mám povedať? Za 5 dní som stratil 20 kilogramov. Chcel by som vidieť vás, keby ste za 5 dní stratili 20 kilogramov. Pozerajú sa na to zle moji sponzori i ľudia okolo mňa. Moja mama kvôli tomu plakala, keď to Oktagon vydal. Chápete?

To už je veľa, keď to zasahuje moju rodinu. Nechápem, prečo to Oktagon urobil. Ja tam po tom vážení sedím, a v ten moment som mal pocit, že vybuchnem. Nevidel som, nepočul som, nemohol som poriadne chodiť a vo vnútri som horel. Vadí mi to celé. Môj zdravotný stav bol taký, aký bol. To video je niečo, čo mi kazí kariéru ešte viac. Nielen moja huba, ale za tú sa nehanbím. To video je však niečo, čo je hnus.

Ľudia mi písali, že som bol na vážení sfetovaný. Ako som hovoril, moja mama kvôli tomu plakala. Mnoho ľudí sa na to video pozerá zle,“ vysvetlil Mikulášek. Určite by som chcel odvetu Bojovník s prezývkou "Baba Jaga" sa netají tým, že by so slovenským rivalom rád absolvoval odvetný zápas. „Dominoval som v postoji, ako mohli všetci vidieť. V postoji by nemal ani najmenšiu šancu, ani keby neviem čo. Rozhodne však nechcem Tomáša haniť, nadávať mu alebo čokoľvek podobné. Určite som však nebol v takom ohrození, kedy by som chcel vzdať zápas. Neklopal som, len som zareval a chcel som vytiahnuť ruku, pretože on už s ňou nemal kam ísť. On sám má krátke ruky. Urobil som však amatérsku chybu a zaplatil som za to prehrou. Myslím, že ľudia, ktorí videli ten zápas, tak musia uznať, že som mal kontrolu a na zemi som bol lepší. Triafal som. Čo na to mám povedať?"