Oktagon 32: Šok pre Babu Jagu! Tomáš "Bolo" Meliš zvíťazil už v prvom kole

Baba Jaga zhora dávkoval ground and pound, Meliš kontroval zospodu lakťami.

Slovenský bojovník v spodnej pozícii nasadil Kimuru, ktorú pevne držal. Mikulášek zakričal v bolestiach a rozhdoca Pavel Touš duel ukončil, keď to vyhodnotil ako verbálne vzdanie sa.

Slová víťaza:

Bol to verbálny tapout. Zakričal a možno aj odklepal. Možno sme predišli zraneniu.

Je to víťazstvo, no nebol to atraktívny zápas pre divákov. Radšej by som bol, keby sme si dali "do huby".