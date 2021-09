Stavajú na vlastných hráčoch. Hrajú 18-roční mladíci i 43-ročný prezident klubu

FINTICE. „Rád by som Vám dal do povedomia klub OŠK Fintice. Tím, ktorý sa roky zachraňoval v štvrtej lige, vypadol do piatej ligy a hrá s vyložene domácimi hráčmi, ktorí sú diametrálne vekovo odlišní. Stálice ako Gmitro (43 rokov) Lukošík (41) a Žemlička (40) sú len vrchol ľadovca. Sú vhodne doplnení mladými, dravými a na svoj vek rozumnými hráčmi,“ napísal nám čitateľ do redakcie.

Zaujalo vás niečo na dedinských trávnikoch? Boli ste svedkami výnimočného gólu, poznáte hráča s nevšedným životným príbehom? Ozvite sa nám na futbalnet@sportnet.sk.

OŠK Fintice je po piatich kolách na štvrtom mieste Šarišskej skupiny V. ligy VsFZ. Na domácej pôde vyhrali všetky tri stretnutia, z dvoch zápasov na ihriskách súperov však zatiaľ nemajú ani bod.

„Nepoznáme ešte túto súťaž, nevieme, aké sú šance. Keď bude šanca postúpiť, tak sa tomu nebudeme brániť, ale keď nie, nič sa nestane. Budeme ďalej robiť a tešiť sa z toho, že môžeme hrať futbal,“ uviedol pre Sportnet predseda klubu Martin Gmitro. Klub pôsobil od roku 2003 nepretržite v štvrtej lige, no po minulej neúplnej sezóne padol o súťaž nižšie. S vlastnými hráčmi „Pravdepodobne sme neboli konkurencieschopní s vlastnými hráčmi. Preto sme boli posledné roky v tabuľke vždy vzadu. Teraz sme už nemali šancu to zachrániť. Boli sme predposlední a poslední traja vypadávali. Berieme to ako nový začiatok a veríme, že časom sa vrátime do štvrtej ligy,“ zdôraznil Gmitro.

V dedine so 2200 obyvateľmi pri Prešove sa spoliehajú na miestnych futbalistov. „Snažíme sa pracovať s vlastnými hráčmi. Tí cudzí, ktorí u nás hrajú, sa sem presťahovali, lebo sme prímestská obec. Stavajú tu domy, už ich berieme za vlastných. Ak by som to chcel vyjadriť percentuálne, tak u mužov je možno 80 percent domácich hráčov. V doraste a u žiakov robíme so svojimi,“ prezradil zanietený funkcionár.

Vplýva na nich otcovsky Pandémia ovplyvnila aj tento klub. „Trošku je problém s mládežou. Niektoré deti si odvykli od futbalu a už sa nechcú vrátiť. Bol som z toho prekvapený, ale asi u nich to ešte nie je také zakorenené. U starších, u dorastencov a u mužov nie je problém, oni sú už zvyknutí na športový život,“ podčiarkol Martin Gmitro. V klube má veľa funkcií, je aj ISSF manažérom, trénuje dorast a stále aj hráva. Vo veku 43 rokov je najstarším členom kádra. „Najmladší hráči majú osemnásť rokov. Môžem na nich vplývať tak otcovsky,“ smial sa Gmitro. Dodal, že všetci mu tykajú, ale niektorí sú z toho trošku v rozpakoch a „vyhýbajú sa osloveniu“. Hrá na poste stopéra. Ako väčšina hráčov po štyridsiatke, aj on sa časom posúval dozadu. Teraz si už musí dať pred stretnutím prášky a neraz pôjde aj cez bolesť. „Niekedy sa na ihrisku trápim. Štyridsaťročný človek nemôže stíhať pri osemnásťročnom,“ hovorí.

Ihrisko sa nachádza v blízkosti rieky, po silných dažďoch to na štadióne OŠK Fintice vyzerá takto. (Autor: OŠK Fintice)

Verný svojej dedine Počas celej svojej kariéry pôsobil vo Finticiach. Od roku 2003, keď sa vrátil zo základnej vojenskej služby, je aj funkcionárom, vtedy z neho spravili tajomníka klubu. Nad odchodom nikdy nerozmýšľal. „Aj keď ma lákali, ja som nikdy nehral futbal preto, aby som hral inde. Hral som pre radosť a keď zo mňa spravili funkcionára, tak už som to bral ako vec cti: nemôžem odísť z klubu, ktorému funkcionárčim,“ uviedol.