Poprad dostal exkluzívnu šancu na góly, no zlyhal. Nitra prežila klinickú smrť a oslavuje

Tipsport liga - 2. zápas semifinále
Nitra - Poprad 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)
Góly: 6. Paulovič (Krištof, Buček), 51. Turanský, 59. Čederle, – 48. Calof (Bodák, Malina), 60. Majdan (Sproul)
Rozhodcovia: Výleta, Klejna – Durmis, Tomáš
Vylúčení: 2:5 na 2 min., navyše: Molnár a Stacha (Nitra) obaja 5+DKZ napadnutie zozadu, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0
Diváci: 3198
Nitra: Ferguson – Mezei, Osburn, Bača, Graham, Stacha, Vitaloš, Kalman – Buček, Krištof, Paulovič – Passolt, Lawrence, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Molnár, Chrenko, Turanský - Bajtek
Poprad: Belányi – Lefebvre, Sproul, McLeod, Bodák, Nemčík, Fereta, Romančík – Bjalončík, Cracknell, Calof – Nauš, Török, Šotek – Majdan, Kundrik, Výhonský – Malina, Rychlík, Knapík
/stav série: 1:1/
Hokejisti HK Nitra zvíťazili v druhom stretnutí semifinálovej série play off Tipsport ligy nad HK Poprad 3:2.
„Corgoni“ vyrovnali stav série hranej na štyri víťazné zápasy na 1:1. Ďalšie dva duely sú na programe v utorok a stredu v Poprade.
Priebeh zápasu
I. tretina:
Nitrania sa ujali vedenia v 6. minúte, keď švihom mieril presne Matej Paulovič.
Následne sa do hry preniesol hlavný prvok, ktorý diváci videli v prvom dueli - pozorná defenzíva na oboch stranách.
Domáci sa mohli spoľahnúť na brankára Dylana Fergusona, hostí držal Filip Belányi.
II. tretina:
„Corgoni“ mohli odskočiť na začiatku prostrednej časti, keď však nepotrestali štvorminútové vylúčenie Martina Nemčíka.
III. tretina:
Duel dostal nové grády v úvode tretieho dejstva, keď vyrovnal nenápadnou strelou Andrew Calof.
Nitrianska odpoveď však prišla už o tri a pol minúty, keď sa po dravom prieniku presadil Artur Turanský.
Postupne sa duel vyostroval, zákrok na domáceho Mateja Baču rozhodcovia nevyhodnotili ako vyšší trest, o pár minút neskôr už po vzhliadnutí videa za podobný zákrok dostal 5+DKZ domáci Ondrej Molnár.
Popradu sa naskytla skvelá možnosť na otočenie výsledku päť minút pred koncom tretej časti.
Po zákroku zozadu putoval pod sprchy aj domáci obranca Marko Stacha. Poprad mal tak k dispozícii dva a pol minútovú presilovku o dvoch hráčov, príležitosti sa však zľakol.
Nitrania obetavo bránili a vyrovnanie série spečatil 1:31 min pred koncom v oslabení Sebastián Čederle. V závere ešte znížil Juraj Majdan, ale hostia vyrovnať nedokázali.
Hlasy po zápase
Ivan Švarný, asistent trénera Nitry: „Za záver veľká pochvala chalanom, ktorí dokázali ubrániť dvojitú oslabovku. Blokovali strely, hrali to dokonalo, ´Fergie´ v bráne sa tomu postavil čelom a dnes bol veľký element k tomu, že sme vyhrali tento zápas. Výkon mužstva bol dobrý, dostali sme sa do vedenia, potom sme nevyužili štvorminútovú presilovku, ktorá nás trochu zabrzdila. Očakávame trochu väčší tlak do brány a dravosť v útočnej tretine, no verím, že to ešte časom príde.“
Mike Pellegrims, tréner Popradu: „Bol to play off hokej. Výkon tímu bol veľmi dobrý. Keď prídete do Nitry a bojujete takýmto spôsobom, treba dať mojim chalanom veľký rešpekt. Od najmladšieho hráča až po najstaršieho. Po druhej tretine sme vedeli, že potrebujeme streliť jeden gól, aby sme sa vrátili späť do zápasu. Podarilo sa nám to, no následne sme inkasovali. Potom to bolo ´všetko alebo nič´, riskovali sme a nevyšlo to. Porozprávame sa o zápase, zregenerujeme, potrénujeme a budeme pripravení na ďalší.“
