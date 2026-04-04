La Liga: Hancko dostal proti Barcelone voľno, Atlético doma prehralo s lídrom

Futbalisti tímov Atlético Madrid a FC Barcelona dnes hrali zápas 30. kola španielskej La Ligy 2025/2026.
V drese domácich nenastúpil slovenský obranca Dávid Hancko.
Futbal ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Atlético Madrid - FC Barcelona dnes (futbal, La Liga 2025/2026, 30. kolo, Dávid Hancko, sobota, LIVE)
Španielska LaLiga 2025/2026
04.04.2026 o 21:00
30. kolo
Atlético Madrid
1:2
(1:1, 0:1)
90+6 minúta
Ukončený
Barcelona
Prehľad
Góly: 39. Simeone – 42. Rashford, 87. Lewandowski. ŽK: 22. N. González (ATM), 45. N. Molina (ATM), 45. Koke (ATM), 55. Lenglet (ATM), 56. Musso (ATM), 90+4. Zanzi (ATM), 90+5. Diego Simeone tréner (ATM) – 45. Fermín López (BAR), 46. G. Martín (BAR), 47. Hansi Flick tréner (BAR). ČK: 45+7. N. González (ATM). Rozhodca: Busquets – Pozueta, Melero. Diváci: 67710.
Prenos
Atlético Madrid – FC Barcelona 1:2 (1:1)
Góly: 39. Simeone – 42. Rashford, 87. Lewandowski. ŽK: 22. N. González (ATM), 45. N. Molina (ATM), 45. Koke (ATM), 55. Lenglet (ATM), 56. Musso (ATM), 90+4. Zanzi (ATM), 90+5. Diego Simeone tréner (ATM) – 45. Fermín López (BAR), 46. G. Martín (BAR), 47. Hansi Flick tréner (BAR). ČK: 45+7. N. González (ATM). Rozhodca: Busquets – Pozueta, Melero. Diváci: 67710.
Držení míče: 33 % : 67 %.
Střely na branku: 2:8. Střely mimo: 4:7. Rohy: 1:9. Ofsajdy: 4:3. Fauly: 15:11.
Góly: 39. Simeone – 42. Rashford, 87. Lewandowski. ŽK: 22. N. González (ATM), 45. N. Molina (ATM), 45. Koke (ATM), 55. Lenglet (ATM), 56. Musso (ATM), 90+4. Zanzi (ATM), 90+5. Diego Simeone tréner (ATM) – 45. Fermín López (BAR), 46. G. Martín (BAR), 47. Hansi Flick tréner (BAR). ČK: 45+7. N. González (ATM). Rozhodca: Busquets – Pozueta, Melero. Diváci: 67710.
Držení míče: 33 % : 67 %.
Střely na branku: 2:8. Střely mimo: 4:7. Rohy: 1:9. Ofsajdy: 4:3. Fauly: 15:11.
Barcelona vyhráva dnešný zápas na pôde Atlética Madrid 2:1. Sledovali sme dnes výborný, ale nervózny zápas. Lúčim sa a prajem pekný večer.
90+6
Koniec zápasu.
90+5
Žltá karta pre tím Atlético Madrid (Diego Simeone tréner).
90+4
Žltá karta pre tím Atlético Madrid (Taufik Zanzi).
90+2
Domáci sa vôbec nedokážu dostať do útočného tlaku. Barcelon kontroluje záver zápasu.
87
87
Barcelona dala gól!
Barcelona otáča skóre dnešného zápasu! Výbornú robotu spravil Cancelo, ktorý zamotal hlavu jednému z domácich hráčov. Jeho prudký pokus vyrazil Musso do miest, kde stál úplne voľný ROBERT LEWANDOWSKI a ten sa už v týchto situáciach nezvykne pomýliť.
Barcelona otáča skóre dnešného zápasu! Výbornú robotu spravil Cancelo, ktorý zamotal hlavu jednému z domácich hráčov. Jeho prudký pokus vyrazil Musso do miest, kde stál úplne voľný ROBERT LEWANDOWSKI a ten sa už v týchto situáciach nezvykne pomýliť.
86
Lamine Yamal spravil výbornú robotu. Dokázal sa presadiť v pokutovom území, ale loptu poslal nad bránu!
83
Barcelona oblieha pokutové územia svojho súpera. Domáci sa však výborne bránia. Barcelonu do gólových šancí nepúšťajú.
81
Dnešné stretnutie sleduje 67710 divákov.
79
Striedanie v tíme FC Barcelona:
z ihriska odchádza Eric García, prichádza Gavi,
z ihriska odchádza Marcus Rashford, prichádza Robert Lewandowski.
z ihriska odchádza Eric García, prichádza Gavi,
z ihriska odchádza Marcus Rashford, prichádza Robert Lewandowski.
77
Vidíme pohyb na lavičke Barcelony. Vyzerá to tak, že do hry zasiahne Robert Lewandowski.
75
Lamine Yamal posielal rýchlu prihrávku cez celé pokutové územie, ale Ferran Torres ho nedokázal ani v sklze zachytiť.
72
Barcelona zahrávala niekoľko rohových kopov po sebe. Nedokázal však z nich nič vyťažiť.
70
Krásna a rýchla akcia Barcelony! Ferran Torres a dostal pred Mussa, ale domáci brankár predviedol výborný zákrok.
68
Striedanie v tíme Atlético Madrid:
z ihriska odchádza Clément Lenglet, prichádza Taufik Zanzi.
z ihriska odchádza Clément Lenglet, prichádza Taufik Zanzi.
66
66
Barcelona je podstatne aktívnejšia a tlačí domáce Atlético pred pokutovým územím.
64
Striedanie v tíme FC Barcelona:
z ihriska odchádza Marc Bernal, prichádza Jules Koundé.
z ihriska odchádza Marc Bernal, prichádza Jules Koundé.
62
Striedanie v tíme Atlético Madrid:
z ihriska odchádza Álex Baena, prichádza Javi Morcillo,
z ihriska odchádza Giuliano Simeone, prichádza Alexander Sørloth,
z ihriska odchádza Antoine Griezmann, prichádza José Giménez.
z ihriska odchádza Álex Baena, prichádza Javi Morcillo,
z ihriska odchádza Giuliano Simeone, prichádza Alexander Sørloth,
z ihriska odchádza Antoine Griezmann, prichádza José Giménez.
60
Marcus Rashford to skúsil cez ľavé krídlo, ale cez Molinu sa nedokázal presadiť.
58
Mimoriadne nervźony zápas pokračuje aj v druhom polčase.
56
Žltá karta pre tím Atlético Madrid (Juan Musso).
55
Žltá karta pre tím Atlético Madrid (Clément Lenglet).
53
Antoine Griezmann si zbiehal za obranu, ale nepostrážil si ofsajdovú líniu.
51
51
Tak pozor! Hlavný arbiter zrušil červenú kartu a je z toho napokon len žltá karta!
49
Ale pozor! Celú situáciu si ešte pozrie hlavný arbiter na videu!
47
Žltá karta pre tím FC Barcelona (Hansi Flick tréner).
46
Červená karta pre tím FC Barcelona (Gerard Martín). Hosťujúci obranca sa hneď v úvode prvého polčasu predviedol krutým zákrokom a dostáva červenú kartu!
46
Striedanie v tíme Atlético Madrid:
z ihriska odchádza Koke, prichádza Matteo Ruggeri.
Striedanie v tíme FC Barcelona:
z ihriska odchádza Fermín López, prichádza Ferrán Torres.
z ihriska odchádza Koke, prichádza Matteo Ruggeri.
Striedanie v tíme FC Barcelona:
z ihriska odchádza Fermín López, prichádza Ferrán Torres.
46
46
Začal sa druhý polčas.
Vo veľmi zaujímavom zápase je stav po prvom polčase vyrovnaný 1:1. Prvému dejstvu nechýbalo absolútne nič. Pozývam Vás sledovať aj drué dejstvo.
45+8
Prvý polčas sa skončil.
45+7
Červená karta pre tím Atlético Madrid (Nicolás González). Druhá žltá karta je zrušená a je to priama červená karta!
45+5
Hlavný arbiter kontroluje celú situáciu na videu. Pravdepodobne Nico Gonzáles dostane priamu červenú kartu a nie druhú žltú kartu.
45+2
Záver prvého polčasu je veľmi nervózny. Hlavný arbiter musel udeliť niekoľko žltých kariet.
45
Žltá karta pre tím Atlético Madrid (Nahuel Molina, Koke).
Žltá karta pre tím FC Barcelona (Fermín López).
Žltá karta pre tím FC Barcelona (Fermín López).
42
42
Barcelona dala gól!
Je vyrovnané! MARCUS RASHFORD si výborne narazil loptu na ľavom krídle s Danim Olmon. Následne sa pošmykol Robin Le Normand a útočník hostí parádnou strelou medzi nohy dokázal prekonať Mussa.
Je vyrovnané! MARCUS RASHFORD si výborne narazil loptu na ľavom krídle s Danim Olmon. Následne sa pošmykol Robin Le Normand a útočník hostí parádnou strelou medzi nohy dokázal prekonať Mussa.
40
Striedanie v tíme FC Barcelona:
z ihriska odchádza Ronald Araújo, prichádza Marc Bernal.
z ihriska odchádza Ronald Araújo, prichádza Marc Bernal.
39
39
Atlético dalo gól!
Atlético otvára skóre dnešného zápasu! GIULIANO SIMEONE si spracoval fantastický center za obranu. Zbavil sa svojho strážcu a krásnou strelou dokázal prekonať Garcíu v bráne Barcelony.
Atlético otvára skóre dnešného zápasu! GIULIANO SIMEONE si spracoval fantastický center za obranu. Zbavil sa svojho strážcu a krásnou strelou dokázal prekonať Garcíu v bráne Barcelony.
37
Eric García zastavil nedovolene Gonzálesa. Atlético bude zahrávať štandardnú situáciu.
35
35
Veľmi pekná a rýchla akcia Barcelony! Lamine Yamal sa ocitol pred Mussom, ale jeho jemné zakončenie končí tesne vedľa brány!
33
Griezmann hrá dnes veľmi aktívne. dokázal hlavou predĺžiť centrovanú loptu, ale napokon ju dokázal pokryť García.
31
Antoine Griezmann tvrdo poslal k zemi Pedriho. Hlavný arbiter píska faul a rázne dohovára domácemu futbalistovi.
29
29
Alex Baena poslal výborný center do pokutového územia, kde si zbehol Griezmann, ale ten opäť sám pred Garcíom neuspel!
26
Marcus Rashford to skúsil rýchlou akciou stredom. Obhodil si Lengleta, ale cez Le Normanda sa už presadiť nedokázal.
24
Aktuálny pomer držania lopty 37% : 63%.
22
Žltá karta pre tím Atlético Madrid (Nicolás González).
19
Pedri posielal dobrú loptu za obranu. Marcus Rashford sa ocitol v tesneom ofsajde.
17
Sledujeme výborný futbal. Akcia strieda akciu. Lamine Yamal to opäť skúšal po pravom krídle, ale tento krát nedokázal presne odcentrovať.
15
Lamine Yamal našiel výbornou loptou na hranici vápna Fermína, ale toho výborným zákrokom zastavil Simeone.
13
Hostia previedli rýchly brejk, ktorý zakončil Pedri, ale lopta končí tesne vedľa brány Mussa.
11
11
Griezmann predviedol veľmi peknú individuálnu akciu! Pretlačil sa až pred Garcíu, ale nedokázal ho prekonať!
9
Dani Olmo zastavil faulom akciu Atlética. Zatiaľ sledujeme veľmi dobrý zápas.
7
Hostia zahrávali štandardnú situáciu. Marcus Rashford to zobral na seba! Jeho výborné zakončenie dokázal Musso pokryť.
5
Koke sa prezentoval nepríjemným šlapákom na Kokeho. Hra je prerušená. Pískal sa faul domáceho futbalistu.
3
Lamine Yamal poslal z rohového kopu krútenú loptu na malé vápno, ale Musso výborne vybehol a loptu si dokázal stiahnúť do rukavíc.
2
Lamine Yamal sa pokúšal odcentrovať z pravej strany. Jeho pokus bol zrazený na prvý rohový kop v zápase.
1
Hostia z Barcelony otvorili výkopom dnešný zápas.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Atlético Madrid: Musso – N. Molina, Le Normand, Lenglet, N. González – Simeone, Koke (C), O. Vargas, Baena – Griezmann, Almada.
Náhradníci: Esquivel – Julián Álvarez, Bonar, J. Díaz, Giménez, Hancko, Lookman, Morcillo, Puric, Ruggeri, Zanzi, Sørloth.
Tréner: Diego Simeone
FC Barcelona: Joan García – Araújo (C), Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Pedri, Eric García, Fermín López – Yamal, Rashford, Olmo.
Náhradníci: Aller, Szczęsny – Balde, Bardghji, Bernal, Casadó, Espart, Gavi, Koundé, Lewandowski, Marques, Torres.
Tréner: Hansi Flick
Rozhodca: Busquets – Pozueta, Melero.
Atlético Madrid: Musso – N. Molina, Le Normand, Lenglet, N. González – Simeone, Koke (C), O. Vargas, Baena – Griezmann, Almada.
Náhradníci: Esquivel – Julián Álvarez, Bonar, J. Díaz, Giménez, Hancko, Lookman, Morcillo, Puric, Ruggeri, Zanzi, Sørloth.
Tréner: Diego Simeone
FC Barcelona: Joan García – Araújo (C), Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Pedri, Eric García, Fermín López – Yamal, Rashford, Olmo.
Náhradníci: Aller, Szczęsny – Balde, Bardghji, Bernal, Casadó, Espart, Gavi, Koundé, Lewandowski, Marques, Torres.
Tréner: Hansi Flick
Rozhodca: Busquets – Pozueta, Melero.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Prajem pekný večer pri sledovaní futbalového zápasu zo španielskej La ligy medzi Atlético Madrid a FC Barcelona.
Atlético Madrid
Zverenci Diega Simeoneho dokázali v prebiehajúcej sezóne nazbierať zatiaľ 57 bodov a majú pozitívne skóre 49:28. Atlétom aktuálne patrí 4. pozícia zaručujúca priamy postup do Ligy majstrov. Svoj posledný ligový zápas odohrali domáci futbalisti na trávniku Realu Madrid. Vo výbornom zápase napokon prehrali tesne 2:3.
Barcelona
Hostia z Barcelony sú aktuálne na čele celej La ligy. Na svojom konte majú 73 bodov a veľmi pozitívne skóre 78:28. Barcelona odohrala svoj posledný ligový zápas doma s Rayo Vallecano. V náročnom zápase dokázala zvíťaziť tesne 1:0. Jediný gól celého zápasu strelil Ronald Araujo. Dnes sa očakáva výborný a ofenzívny zápas.
Atlético Madrid
Zverenci Diega Simeoneho dokázali v prebiehajúcej sezóne nazbierať zatiaľ 57 bodov a majú pozitívne skóre 49:28. Atlétom aktuálne patrí 4. pozícia zaručujúca priamy postup do Ligy majstrov. Svoj posledný ligový zápas odohrali domáci futbalisti na trávniku Realu Madrid. Vo výbornom zápase napokon prehrali tesne 2:3.
Barcelona
Hostia z Barcelony sú aktuálne na čele celej La ligy. Na svojom konte majú 73 bodov a veľmi pozitívne skóre 78:28. Barcelona odohrala svoj posledný ligový zápas doma s Rayo Vallecano. V náročnom zápase dokázala zvíťaziť tesne 1:0. Jediný gól celého zápasu strelil Ronald Araujo. Dnes sa očakáva výborný a ofenzívny zápas.