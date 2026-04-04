VIDEO: Slovenský bojovník MMA čelí závažnému obvineniu. V aute mal 50 kilogramov drog

Slovenská MMA scéna prežíva šok. Zápasník Simon M. (28) skončil v rukách polície po tom, čo uňho zaistili rekordné množstvo drog.
Podľa mužov zákona mal v aute ukrytý náklad, z ktorého by sa dalo vyrobiť milión dávok.
Ak by išlo o športový výkon, hovorili by sme o rekorde. Tentokrát však ide o "kapitálny úlovok" malackých kriminalistov, ktorý pravdepodobne definitívne stopol kariéru sľubného bojovníka.
Simon M., ktorého fanúšikovia poznajú z domácich turnajov, čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu.
Milión dávok v dodávke
Zásah prebehol koncom týždňa v súčinnosti s bratislavskými "kukláčmi" (PPÚ). Policajti si počkali na vozidlo značky Renault Master na Pezinskej ulici v Malackách. To, čo našli vo vnútri, prekonalo všetky očakávania.
"Pri prehliadke policajti vo vozidle zaistili 50 plastových sáčkov, každý o hmotnosti 1 kg," uviedla polícia vo svojom stanovisku.
Expertíza potvrdila, že ide o metamfetamín. V teoretickej rovine by sa z tohto množstva dalo pripraviť až 1 000 000 jednorazových dávok.
Trasy z Holandska aj Slovenska
Podľa vyšetrovateľa si mal zápasník drogy zadovažovať za účelom ďalšieho predaja už od začiatku roka 2025.
Zdrojom nemalo byť len Slovensko, ale aj Holandské kráľovstvo. Drogy mal prechovávať všade, kde sa zdržiaval, od trvalého bydliska až po spomínané motorové vozidlo.
Pre 28-ročného bojovníka to znamená tvrdý knokaut mimo športového sveta. Aktuálne sa nachádza v cele policajného zaistenia a vyšetrovateľ už podal podnet na jeho väzobné stíhanie.
Vzhľadom na "mimoriadne veľké množstvo" zaistenej látky mu v prípade preukázania viny hrozí trest v rozmedzí 10 až 25 rokov, prípadne doživotie.
Pre športovca v najlepšom veku to prakticky znamená definitívny koniec akejkoľvek profesionálnej dráhy v MMA.