Tipsport liga: Poprad nevyužil dve presilové hry v závere, Nitra vyrovnala stav série

Hokejisti HK Nitra a HK Poprad dnes hrali 2. zápas semifinále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.
Poprad nevyužil v závere dve päťminútové presilové hry a v Nitre prehral 2:3.
Tipsport liga play-off Semifinále 2025/2026
04.04.2026 o 18:00
2. kolo
Nitra
3:2
(1:0, 0:0, 2:2)
60' minúta
Ukončený
Poprad
Góly a asistencie: 6. Paulovič (Krištof, Buček), 51. Turanský, 59. Čederle – 48. Calof (Bodák, Malina), 60. Majdan (Sproul, Cracknell). Rozhodca: Výleta, Klejna – Durmis, Tomáš. Diváci: 3198.
HK Nitra – HK Poprad 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)
Góly a asistencie: 6. Paulovič (Krištof, Buček), 51. Turanský, 59. Čederle – 48. Calof (Bodák, Malina), 60. Majdan (Sproul, Cracknell). Rozhodca: Výleta, Klejna – Durmis, Tomáš. Vylúčenie: 4:4. Využitie: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3198. Priebeh zápasu: 1:0, 1:1, 3:1, 3:2.
Je dobojované! Nitra zvláda dramatický duel a víťazí proti Popradu tesne 3:2, pričom vyrovnáva sériu na 1:1, ktorá sa bude sťahovať do Popradu. O víťazný gól sa dnes napokon postaral Sebastián Čederle, ktorý skóroval do prázdnej bránky. Ani zníženie Majdana však napokon nestačilo.
Odo mňa to je už pre dnešok všetko, majte sa krásne.
Koniec zápasu.
59:51
Navyše rozhodcovia vyťahujú hru do stredného pásma a toto je komplikácia pre hostí z Popradu.
59:51
Dôležitý zákrok Fergusona, ktorý vychytal strelu Bjalončíka z ľavej strany!
59:36
Nitra vyhadzuje puk až do svojho útočného pásma a čas sa kráti!
59:22
Puk skončil v lapačke Dylana Fergusona, vhadzovať sa bude v útočnom pásme popradského tímu.
59:19
Belányi štartuje z bránky a Poprad hrá v šestici proti štvorici!
59:08
Poprad dal gól!
Fergusonovi prepadol puk a JURAJ MAJDAN dotlačil puk do bránky! Poprad znižuje na 2:3 a navyše bude pokračovať ich presilová hra. Šanca na vyrovnanie stále žije.
Asistencie: Ryan Sproul, Adam Cracknell.
59:01
Práve sa nám začala hrať posledná minúta riadnej hracej doby.
58:33
Komplikácie domáceho tímu pokračujú, tentokrát na trestnú lavicu odchádza kapitán Branislav Mezei. Sledovať budeme presilovú hru Popradu o dvoch hráčov, navyše Belányi je vonku z bránky. Šiesti proti trom!
58:33
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Branislav Mezei – 2 min., držanie.
58:29
Nitra dala gól!
SEBASTIAN ČEDERLE dopravil puk do prázdnej bránky a zrejme rozhoduje o osude dnešného zápasu! Domáca Nitra vedie 3:1.
Bez asistencie.
58:15
Belányi je už na striedačke a Poprad to skúša v šestici proti štvorici!
57:40
Hra je prerušená, nasleduje reklamná prestávka.
57:25
Nitra už hrá vo štvorici! Oficiálne tak prežila dvojminutové oslabenie o dvoch hráčov. Pokračovať bude ešte zvyšná porcia času o jedného hráča.
57:01
A opäť prichádza k vyhodeniu puku. Nitra statočne odoláva aj v trojici, navyše im prichádza silná podpora z domácich tribún.
56:31
Puk opäť opúšťa obranné pásmo Nitry po nepresnej koncovke, brániaca sa trojica Nitry môže prestriedať.
55:55
Nitra aj naďalej odoláva veľkému tlaku, pričom sa domácim podarilo prerušiť hru. Vhadzovať sa bude pred Fergusonom.
55:19
Hneď na úvod oslabenia o dvoch hráčov sa domácim podarilo vyhodiť puk von z obranného pásma.
54:58
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Marko Stacha – 5 min. + DKZ, napadnutie zozadu, trest odpyká Robby Jackson.
54:58
Naplnili sa najhoršie obavy, v zápase končí aj Marko Stacha, druhé vylúčenie do konca zápasu, ktoré potrvá päť minút.
54:58
Jedno je však isté. Nitra si zahrá kompletné dve minúty oslabenie o dvoch hráčov. Medzitým sa už Bjalončík dostal na striedačku aj za pomoci svojich spoluhráčov.
54:58
Tentokrát na ľade zostáva ležať Bjalončík, pričom ho zozadu na mantinel atakoval Stacha. Rozhodcovia smerujú aj po štvrtýkrát za video!
54:29
Nitrania sa oslobodili z obranného pásma, keď sa vyhodeným pukom prezentoval Čederle.
53:45
Dylan Ferguson vyťahuje vynikajúci zákrok, keď drží Nitru v hre o prvé víťazstvo v sérii! Nasleduje reklamná prestávka.
53:36
Pred bránkoviskom zakončoval Nauš, jeho strelecký pokus smeruje tesne vedľa pravej žŕdky!
53:12
Pokračuje ofenzívna snaha Popradčanov, pričom od modrej čiary nahadzoval Sproul.
52:25
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Ondrej Molnár – 5 min. + DKZ, napadnutie zozadu, trest odpyká Tomáš Chrenko.
52:25
Ale pozor! Do tretice sa už prezeranie videozáznamu skončilo najvyššie možným trestom, keď Molnár končí v zápase a Poprad bude hrať päťminútovú presilovú hru.
52:25
Juraj Majdan zostal ležať na ľade, pričom uvidíme trest na domácej strane. Na trestnej lavici už sedí Molnár, navyše rozhodcovia smerujú za video. Videli sme taktiež aj krvavú stopu u popradského hráča.
50:29
Nitra dala gól!
ARTUR TURANSKÝ si nakorčuľoval z pravého krídla až do medzikružia, odkiaľ poslal zakončenie a puk končí v sieti! Nitra ide do vedenia 2:1 len krátko po začatí poslednej desaťminútovky riadnej hracej doby!
Bez asistencie.
49:42
Po skončení oslabenia mohli pohroziť Popradčania, puk už je ale v moci domáceho tímu.
49:34
Hostia v plnom počte.
49:20
Končí sa početná výhoda nitrianskeho tímu, ktorý je ale usadený v útočnom pásme.
48:16
Ofenzívna snaha domácich je prerušená, bude sa vhadzovať v útočnom pásme Nitry.
47:34
Napokon je z toho opäť iba dvojminutový trest. Začína sa presilová hra domáceho tímu.
47:34
Vylúčenie v tíme HK Poprad:
Tomáš Török – 2 min., vrazenie na mantinel.
47:34
Török dohral Baču, ktorý zostal otrasený ležať na mantineli. Rozhodcovia smerujú za video pre možný vyšší trest.
47:01
Poprad dal gól!
Je vyrovnané! ANDREW CALOF sa postaral o čistý prestrel z pravej strany a Ferguson prvýkrát v zápase kapituluje!
Asistencie: Martin Bodák, Lubomír Malina.
46:19
Pred nami je reklamná prestávka.
45:23
Z ľavej strany sa do zakončenia dostal jeden z domácich hráčov, pričom Belányi vyťahuje úspešný zákrok.
44:09
Passolt nepremenil samostatný únik, keď jeho bekhendová koncovka neskončila v bránke!
42:56
Puk už opustil modrú čiaru, hoci sa to Osburnovi nezdá. Rozhodcovia ale vykazujú hru do stredného pásma.
42:16
Ferguson pristavuje puk za vlastnou bránkou, pričom po prebratí môže Vitaloš založiť útočnú akciu.
41:16
Nebezpečný pokus domácich skončil takmer gólom, napokon sa ale predviedol brankár Belányi.
40:33
Sledovať budeme vhadzovanie v útočnom pásme popradského tímu.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 19:50.
Po druhej dvadsaťminútovke Nitra drží jednogólové vedenie po presnom zásahu Mateja Pauloviča.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:01
Práve sa nám začala hrať posledná minúta druhého dejstva.
38:53
Sledovať budeme vhadzovanie v útočnom pásme popradského tímu.
37:25
Hra je prerušená, nasleduje reklamná prestávka.
36:49
Hostia v plnom počte.
36:30
Filip Belányi si pripisuje úspešný zákrok, ktorým zároveň prerušuje hru a zastavuje rodiaci sa tlak súpera.
36:24
Sledujeme už domácich hráčov nasťahovaných v útočnom pásme, kde sa tlačia do koncovky.
35:42
Popradčania sa na úvod oslobodili, keď vyhodili puk až za súperovu bránku.
34:49
Vylúčenie v tíme HK Poprad:
Samuel Fereta – 2 min., faul kolenom.
34:49
Napokon je z toho iba dvojminutový trest pre Feretu, ktorý sa vyhol trestu do konca zápasu.
34:49
Tvrdo dohratý pri striedačke bol Okoličány, pričom rozhodcovia smerujú za video. V hre je teda vyšší trest pre popradskú stranu.
34:11
Puk je za bránkou Nitry, kde môžu hrať Popradčania. Domáci sa musia brániť v obrannom pásme.
33:14
Zasahovať musel znova Ferguson, ktorý zneškodnil strelecký pokus Kundrika z ľavej strany.
32:19
Hoci Calof našiel presnou prihrávkou Bjalončíka, jeho zakončenie neskončilo v bránke.
31:24
Sledovať budeme buly v útočnom pásme hosťujúceho tímu. Na pozore musí byť Ferguson.
30:48
Pred nami je reklamná prestávka.
30:48
Lawrence sa mohol zapísať do streleckej listiny, keď obkrúžil bránku a už sa zdalo, že puk dokáže zasunúť za bránkovú čiaru. Belányi ale napokon prežil túto situáciu napriek ťažšiemu postaveniu.
30:09
Útočná snaha domácich hráčov musela byť prerušená, keď sme sledovali posunutie popradskej bránky.
30:01
Práve sme sa dostali do druhej polovice dnešného zápasu.
28:25
Dylan Ferguson ale vzápätí predviedol výborný zákrok, keď nechal vyznamenať svoju lapačku.
28:15
Calof to z pravej strany hodil na Fergusona, ktorý pokus len vyráža.
27:28
Strelecky to vyskúšal obranca Graham, ktorý preveril vyrážačku popradského brankára.
26:30
Smerujeme do prvej reklamnej prestávky druhého dejstva.
26:19
Nitra smerovala do prečíslenia, pričom Krištof oklamal súpera a zobral to na seba, keď spomalil tempo a napokon zakončil. Jeho pokus ale zneškodnil Belányi!
25:27
Zakončenie Bodáka od modrej čiary spôsobilo menšie nebezpečenstvo, domáci ale následne puk vyhodili.
24:43
Calof dostal nebezpečnú prihrávku na pravý kruh, následne však prišiel blok zo strany nitrianskeho celku.
24:24
Sledujeme menší tlak popradského tímu, ktorý zatvoril súpera vo svojom útočnom pásme.
23:57
Vylúčenie v tíme HK Nitra:
Jakub Lacka – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou.
23:39
Hostia v plnom počte.
23:30
Pokračuje ofenzívna snaha Nitry, pričom sa blížime ku koncu početnej výhody.
22:24
Teraz sa už ale domácim hokejistom podarilo rozostaviť v útočnom pásme.
22:08
Nitranom sa nedarí rozostaviť v útočnom pásme, navyše puk opúšťa aj modrú čiaru.
21:40
Do zakončenia sa dostal Samuel Buček, hra je už ale v tejto chvíli prerušená. Medzitým nám začala plynúť druhá polovica presilovej hry.
20:32
Ofenzívnu snahu domácich pocítil Fereta, ktorý dostal pukom do tváre a okamžite je prerušená hra.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 18:54.
Máme za sebou úvodnú tretinu, ktorá priniesla otvárací presný zásah zásluhou Mateja Pauloviča. Do druhej dvadsaťminútovky však vstúpia Nitrania v presilovej hre, ktorá bude trvať necelé štyri minúty.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:39
Vylúčenie v tíme HK Poprad:
Martin Nemčík – 2 min., nedovolené bránenie + 2 min., držanie.
19:01
Práve sa nám začala hrať posledná minúta úvodného dejstva.
18:22
Na opačnej strane musel zasahovať Ferguson, po úspešnom zákroku sa bude vhadzovať v útočnom pásme hostí.
18:12
Rodilo sa prečíslenie domáceho tímu, Bodák ale čistým spôsobom odstavil na ľavej strane Čederleho.
17:51
Nitre sa nepodarilo zachytiť nahodený puk na zadný mantinel, dopredu budú môcť zamieriť Popradčania.
17:10
Napokon prichádza zakončenie z ľavej strany, ktoré končí v moci brankára Dylana Fergusona.
16:45
Do útoku už smerujú aj popradskí hráči, ktorí bojujú o udržanie puku na vlastných hokejkách.
16:03
Pokračuje ofenzívna snaha domácich hokejistov, pričom Belányi napokon nemusel výraznejšie zasahovať.
14:55
Puk končí v moci brankára Dylana Fergusona, pred nami je posledná reklamná prestávka v rámci prvej tretiny.
14:34
Hostia v plnom počte.
14:02
Tentokrát si streleckú pozíciu pripravil Michal Krištof, jeho pokus ale smeroval vedľa bránky.
13:23
Z ľavého krídla si pripravil palebnú pozíciu Joshua Lawrence, ktorého zneškodnil brankár Filip Belányi.
13:02
Domáci hokejisti sa snažia hneď od začiatku početnej výhody obstreľovať súperovu bránku.
12:34
Vylúčenie v tíme HK Poprad:
Patrik Rychlík – 2 min., hrubosť.
12:34
Príde taktiež aj k trestu. Po reklamnej prestávke si Nitra zahrá presilovú hru.
12:34
Lawrence mohol využiť otvorenú popradskú defenzívu, napokon ale zasahuje brankár Belányi. Vidíme však zároveň väčšiu šarvátku.
10:55
Puk je moci nitrianskeho mužstva, ktoré si ale musí dať pozor na forček od súpera vo svojom obrannom pásme.
08:20
Píska sa zakázané uvoľnenie domáceho tímu, dianie sa presunie do obrannej tretiny Nitry.
08:07
Puk je v moci obrancu Marka Stachu, ktorý si počká s rozohrávkou za vlastnou bránkou.
06:27
Po prerušenej hre smerujeme do prvej reklamnej prestávky dnešného zápasu.
06:18
Sledovať budeme vhadzovanie v útočnom pásme popradského tímu, Ferguson musí byť na pozore.
05:41
So zakončením sa prezentoval Aurel Nauš, ktorý preveril domáceho brankára.
05:26
Nitra dala gól!
MATEJ PAULOVIČ prebral puk pred pravým kruhom, pričom si pripravil pozíciu na zakončenie a strieľa otvárací gól zápasu po presnom zásahu k vzdialenejšej tyčke. 1:0 pre Nitru!
Asistencie: Michal Krištof, Samuel Buček.
04:18
Puk prechádza cez všetky čiary, píska sa tak zakázané uvoľnenie popradského tímu. Vhadzovať sa bude pred bránkou Belányiho.
03:18
Hra je prerušená, sledovať budeme vhadzovanie v strednom pásme pred modrou čiarou.
03:08
Strelecký pokus Grahama bol síce tečovaný, neskončil však v bránke hostí.
01:47
Domáci hokejisti preberajú puk v obrannom pásme, napriek tomu im robí veľký problém forček súpera.
01:09
Puk smeroval na Fergusona, ktorý ho posunul bezpečne na svojho spoluhráča.
00:42
Popradčania sa znova dostali do útočného pásma, kde však bojujú o puk pri postrannom mantineli.
00:20
Hneď na úvod si úspešný zákrok pripisuje brankár Dylan Ferguson.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
HK Nitra: Ferguson (Gadziev) – Mezei (C), Osburn, Bača, Graham, Stacha, Vitaloš, Kalman, Bajtek – Buček (A), Krištof (A), Paulovič – Passolt, Lawrence, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Molnár, Chrenko, Turanský.
HK Poprad: Belányi (Martinko) – Lefebvre, Sproul, McLeod, Bodák, Nemčík, Fereta, Romančík – Bjalončík, Cracknell, Calof – A. Nauš, Török, Šotek – Majdan, Kundrik, Výhonský – Malina, P. Rychlík, Knapík.
HK Poprad
Blízko od konca sezóny boli aj Popradčania. Mužstvo vedené Mikeom Pellegrimsom totiž po úvodných dvoch porážkach prehrávalo aj na domácom ľade proti Žiline už 0:3. Namiesto vybojovaného mečbolu však prišiel obdivuhodný obrat a zníženie série. To sa napokon ukázalo byť kľúčovým momentom celej série, keď sa Popradu podarilo uspieť vo zvyšných stretnutiach a postúpiť cez vlkov po výsledku 4:2 na zápasy.
HK Nitra
Víťaz základnej časti má za sebou dramatickú štvrťfinálovú sériu s Michalovcami. Po úvodnom víťazstve 4:3 po predĺžení prišla série dvoch prehier, na ktoré Nitra odpovedala dvoma víťazstvami. Po prehre v Michalovciach dospela séria až do rozhodujúceho siedmeho zápasu, ktorý však presvedčivo ovládol favorit po výsledku 5:1.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní 2. semifinálového zápasu Tipsport ligy medzi HK Nitra a HK Poprad.
Lepšou vzájomnou bilanciou zo základnej časti sa môžu pochváliť Nitrania, ktorí zvíťazili v troch z celkových štyroch zápasov. V dvoch prípadoch sa pritom duel skončil iba rozdielom jediného gólu. Podobne bol na tom aj zápas s víťazným koncom pre Poprad, ktorý triumfoval po góle Sproula tým najtesnejším gólovým výsledkom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.