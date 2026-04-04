Veľký lyžiarsky škandál. V sprenevere 30 miliónov sa spomína aj Slovensko

Vedran Pavlek
ČTK|4. apr 2026 o 12:42
Bývalému šéfovi chorvátskeho zväzu hrozí väzenie.

Bývalý šéf Chorvátskeho lyžiarskeho zväzu (HSS) Vedran Pavlek je obvinený z toho, že v minulých rokoch pripravil zväz spreneverou o minimálne 30 miliónov eur.

S odvolaním sa na chorvátske médiá to napísala rakúska agentúra APA. Pavlek bol zatknutý v Istanbule.

Záhrebský súd nariadil Pavlekovi a ďalším štyrom z celkovo šiestich podozrivých zamestnancov HSS mesačnú väzbu. U bývalého šéfa zväzu bolo riziko úteku, ovplyvňovania svedkov a opakovania trestného činu.

Ako uvádzajú médiá, podľa protikorupčnej agentúry USKOK skončila tretina peňazí na Pavlekových zahraničných účtoch.

Bývalý zjazdár, ktorý v 90. rokoch štartoval na troch olympijských hrách a troch svetových šampionátoch, odstúpil z funkcie v polovici marca.

Údajne robil fingované transakcie so spoločnosťami z Rakúska, Lichtenštajnska, Švajčiarska, Monaka, Maďarska a Slovenska. V podvodoch mal zohrať kľúčovú úlohu teraz už zosnulý rakúsky podnikateľ.

