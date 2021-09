Grigar, Martikán či Kaliská dostali pamätné miesta. Pripomínajú ich úspechy

"Bude to pripomínať pekné chvíle, ktoré sme zažili. Je to naozaj úžasné, že sme sa mohli takto stretnúť pokope. Nie vždy sa nám to podarí.

Olympijský víťaz z roku 1996 a 2008, strieborný medailista z OH 2000 a 2004 a držiteľ bronzu z 2012 okrem lavičiek vyslovil spokojnosť aj s rekonštrukciou celého areálu: "Je super, že sa nám podarilo zrekonštruovať trať, čo bol základ toho celého. Celý areál sa mení na park, páči sa mi to."

"Je to dobrý pocit pre to, že človek strávi veľa času na tréningu, čo ľudia nevidia a nie je to ocenené. Ľudia okolo nás si to však vážia a preto nám urobili takúto vec.

Ja sa budem snažiť, aby som ´makal´ ešte viac. Okolo mňa majú lavičky ďalší majstri sveta a olympijskí víťazi, je to skvelý pohľad. Ja som človek, ktorý sa rád podelí, takže verím, že si na ňu sadne čo najviac ľudí," uzavrel 24-ročný kajakár.