    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    MS v hokeji 2026
    15.05.2026, Skupina A
    1 - 3
    0:2, 0:0, 1:1
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko

    Švajčiari si pochvaľujú hlučnú arénu. Nastúpime na ľad a zrazu všetci šalejú, tvrdia

    Hokejisti Švajčiarska po víťazstve nad USA.
    Fotogaléria (17)
    Hokejisti Švajčiarska po víťazstve nad USA. (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. máj 2026 o 11:52
    Domáci hokejisti oplatili prehru Američanom v repríze minuloročného finále.

    Hneď v úvodný deň majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku si domáce publikum mohlo vychutnať radostné momenty.

    „Helvéti“ triumfovali pred vypredanou 10-tisícovou Swiss Life arénou nad úradujúcimi šampiónmi z USA 3:1 a svoje účinkovanie v B-skupine tak odštartovali najlepším možným spôsobom.

    Revanš za minuloročnú finálovú prehru sa Švajčiarom podaril hlavne vďaka vydarenému vstupu do prvej tretiny, v ktorej sa presadili Pius Suter a Sven Andrighetto.

    „Skvelý výkon od nášho tímu. Aj keď súper skóroval, tak sme nepanikárili, ale zachovali si kompaktnosť.

    Chceli sme začať s dobrou prezentáciou našej krajiny a turnaja, čo si myslím, že sa nám celkom dobre podarilo. Hrať doma, to je úplne iná dimenzia.

    Nastúpime na ľad a zrazu všetci šalejú. Po prvom góle sme mali zimomriavky. Už sa neviem dočkať ďalšieho stretnutia,“ prezradil pre oficiálnu stránku podujatia krídelník Švajčiarska Christoph Bertschy.

    VIDEO: Zostrih zápasu USA - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026

    Američania majú tradične pomalší rozbeh do turnajov na svetovom šampionáte, inak tomu nebolo ani v ich úvodnom vystúpení v Zürichu. Jediný gól zámorského tímu zaznamenal v tretej 20-minútovke Alex Steeves.

    „Ako išiel zápas, tak si myslím, že prichádzalo k zlepšeniu. Začali sme sa trochu lepšie pohybovať na ľade, ale jednoducho sme nevedeli skórovať.

    Nebol z toho želaný výsledok, ale užili sme si to. Bolo skutočne fajn počuť, ako hlučná vie byť táto aréna,“ vyjadril sa americký krídelník Max Plante.

    Aréna v Zürichu sa obliekla do švajčiarskych farieb a tradičný pokrik „Hopp Schwiiz“ potiahol domácu reprezentáciu za prvou výhrou na podujatí.

    „Sme nesmierne šťastní, že naše rodiny, priatelia, ženy a priateľky nás tu môžu podporovať. Verím, že z toho vyťažíme čo najviac,“ povedal na margo atmosféry švajčiarsky útočník Calvin Thürkauf.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Švajčiarsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Pius Suter počas zápasu USA - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Švajčiarsko oslavuje gól počas zápasu USA - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Sven Andrighetto, Pius Suter a Denis Malgin počas zápasu USA - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    Pius Suter a Joseph Woll počas zápasu USA - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji 2026.
    17 fotografií
    Isaac Howard a Janis Moserduring počas zápasu USA - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji 2026. Pius Suter počas zápasu USA - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji 2026. Nico Hischier a Alex Steeves počas zápasu USA - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji 2026. Sven Andrighetto počas zápasu USA - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji 2026. Don Granato počas zápasu USA - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji 2026. Švajčiarsko počas zápasu USA - Švajčiarsko v skupine A na MS v hokeji 2026.

    Mnohí majú v pamäti minuloročnú finálovú prehru po predĺžení v Štokholme, po ktorej vešali Švajčiarsku na krku strieborné medaily.

    „Stále to trochu bolí, ale na konci dňa, sme teraz na novom turnaji. Američania majú vždy dobrý tím, preto je obzvlášť dobré odštartovať víťazstvom,“ myslí si Nico Hischier.

    Švajčiari sa pokúsia zaknihovať ďalší úspech v sobotu 16. mája o 20.20 h, čeliť budú Lotyšom. Najbližším súperom USA bude v nedeľu 17. mája o 12.20 h Veľká Británia.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    2
    FínskoFínskoFIN
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    USAUSAUSA
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    8
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 16. mája

    Joj
    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    16.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    2 - 5
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    16.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    16.05. 16:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    16.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    16.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Maďarsko - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    ONLINE: Maďarsko - Fínsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE
    dnes 13:20
    Maďarsko - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    ONLINE: Maďarsko - Fínsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE
    dnes 13:20
