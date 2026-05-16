    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    MS v hokeji 2026
    15.05.2026, Skupina B
    4 - 1
    2:0, 0:0, 2:1
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko

    S prepáčením, je mi to jedno, vraví český hrdina o absencii Dostála. Takmer udržal čisté konto

    Fotogaléria (5)
    Matyáš Melovský a Mikkel Aagaard.
    TASR|16. máj 2026 o 12:00
    Česi čakali na Dostálovu výstupnú zdravotnú prehliadku v klube.

    Český hokejový brankár Josef Kořenář bol v úvodnom zápase na MS vo Švajčiarsku oporou tímu, keď si vo svojom debute pripísal 19 zákrokov.

    Po stretnutí ho tešil úspešný vstup do turnaja a príliš ho nerozhodila ani informácia, že vedenie tímu pracuje na príchode gólmana Anaheimu Lukáša Dostála.

    „S prepáčením, je mi to jedno,“ citoval Kořenářa portál idnes.cz. Dostálovi sa nedávno skončila sezóna v NHL, keď Ducks vypadli v 2. kole play off s Vegas.

    Česi čakali na Dostálovu výstupnú zdravotnú prehliadku v klube, no podľa neoficiálnych správ zrejme Čechov neposilní. Kořenář tvorí vo Fribourgu brankársku trojicu s Dominikom Pavlátom a Petrom Kváčom.

    Pravdepodobne by to bol tretí menovaný, komu by v prípade Dostálovho príchodu zostal povestný „Čierny Peter“. „My sme tu s chlapcami v trojici a to, či niekto príde alebo nepríde, neovplyvníme,“ konštatoval Kořenář.

    Debutu na MS sa dočkal ako 28-ročný. Súčasťou tímu bol už vlani na MS vo Švédsku, no ako trojka sa popri Danovi Vladařovi a Karlovi Vejmelkovi nedostal do bránky. Tentoraz ho tréner Radim Rulík nasadil ako jednotku už do prvého zápasu.

    Dáni ho v prvej tretine príliš nepreverili, Česi im dovolili iba jednu strelu na bránku. V druhej časti mal viac práce, no súperovi za stavu 2:0 nedovolil vrátiť sa do zápasu.

    Inkasoval až v 58. minúte, keď ho prekonal Mikkel Aagaard. „Podal výborný výkon. V druhej tretine nás podržal, predviedol skvelé zákroky,“ uviedol Rulík.

    Mads Sogaard, Lukas Sedlak, Jesper Jensen Aabo a Matyas Melovsky počas zápasu Česko - Dánsko na MS v hokeji 2026.
    Mads Sogaard a Lukas Sedlak počas zápasu Česko - Dánsko na MS v hokeji 2026.

    Česi potvrdili pozíciu favorita a víťazstvom nad Dánmi 4:1 ukázali, že sú jeden z hlavných ašpirantov na postup zo základnej B-skupiny.

    Dáni, ktorí boli v závere prípravy súperi Slovákov, vstúpili do turnaja s cieľom popasovať sa o postup do štvrťfinále. Vlani v ňom šokovali favorizovanú Kanadu, ktorú zdolali 2:1 a napokon obsadili 4. priečku.

    Na toto umiestnenie by radi nadviazali aj vo Švajčiarsku, hoci v tíme absentuje viacero vlaňajších lídrov vrátane útočníkov Nikolaja Ehlersa a Oscara Fiskera Mölgaarda.

    „Tento rok je v našom tíme veľa nových a mladých hráčov, ktorí si zvykajú na tempo MS. Každý turnaj má svoj vlastný príbeh. Musíme sa čo najskôr adaptovať a do každého zápasu ísť s tým, že je najdôležitejší.

    Proti Česku sme sa málokedy dostali zo svojej zóny. Hneď sme cítili, že toto je najvyššia úroveň a nie sme na ňu zvyknutí. V druhej tretine sme sa zlepšili a vrátili sa do hry. Odohrali sme dobrý zápas, no musíme rešpektovať silu súpera,“ povedal kapitán Jesper Jensen Aabo.

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ČeskoČeskoCZE
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    2
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:3
    3
    3
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    MS v hokeji 2026

    ONLINE: Maďarsko - Fínsko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE
    dnes 13:20
