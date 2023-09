UFC: V hlavnom zápase zvíťazil nad Fizievom Poliak Gamrot a vypýtal si veľkú výzvu

Len čo začalo to tretie, tak sa Gamrot vydal naprieč súperovi so snahou ovládnuť duel na zemi, čomu však Fiziev zdarne vzdoroval.

Poliak tak súboj zvíťazil, čo znamená v jeho prípade dôležitý posun do prvej päťky rebríčka a krok od titulovej šance.

„Toto nie je spôsob, ako som si prial zvíťaziť, ale je to už raz tak. Môj vysnívaný ďalší super by bol šampión ľahkej váhy Islam

Machačev, ale viem, že to ešte nie je celkom možné. Výzvu by som si ale skúsil rád, a preto by som chcel najbližšie bojovať s Charlesom Oliveirom,“ nechal sa počuť v pozápasovom rozhovore tridsaťdvaročný Gamrot.