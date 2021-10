UFC: Boj o post jednotky prekvapivo ovládla outsiderka Rodriguez

„Boli tu náročné momenty v zápase, ale nikdy to nebolo blízko toho, že som sa bála prehry. Nemali sme špeciálnu stratégiu, súboj vychádzal hlavne z toho, že som vedela, že to môže byť jeden takedown a môže mi na zemi narobiť problémy.

Kvôli tomu som tentokrát išla pomalším tempom, aby som si vedela odkontrolovať celých päť kôl. Je tu niečo, čo chcem povedať.

Už odkedy som začala som pripravená ísť na päť kôl a bojovať o titul, to je to, na čom pracujeme, takže, ak sú tú nejaké ďalšie súperky, ktoré ma k tomu priblížia, poďme na to. Ďakujem Danovi Whiteovi, trénerom a divákom na celom svete, ste úžasní,“ povedala v pozápasovom rozhovore Rodriguez.