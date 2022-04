Ďatelinka prestupuje z Oktagonu do RFA. Pre kritikov má tvrdý odkaz (Týždeň V klietke)

BRATISLAVA. Milan Ďatelinka nebude pokračovať v organizácii Oktagon MMA, kde pôsobil od roku 2016. Ďatelinka bol súčasťou prelomovej prvej série reality šou Oktagon Výzva, teraz však podpísal kontrakt s novou organizáciou Real Fight Arena (RFA). Po oznámení prestupu zároveň odpovedal kritikom, ktorí mu zanechali odkazy na sociálnych sieťach.

Newsletter - SvetMMA: Týždeň V klietke Prehľad toho najzaujímavejšieho, čo ponúkol uplynulý týždeň v bojových umeniach. Prihláste sa na odber na e-mail jedným klikom >>>

Do UFC má nakročené talentovaný Čech Matej Peňáz. Úspešný kickboxer debutoval v MMA v novembri 2020 a odvtedy vyhral všetkých šesť zápasov, do ktorých nastúpil.

Na konci leta dostane šancu zabojovať o zmluvu s UFC. Zo situácie ale nie je veľmi nadšený promotér Oktagonu Ondřej Novotný. Domáce organizácie podľa neho nedokážu konkurovať takejto ponuke. Pozrite si týždňový prehľad SvetMMA a magazín Týždeň V klietke.

UFC a kontroverzia v Bellatore Popredné svetové organizácie UFC a Bellator MMA cez víkend obsadili do hlavných zápasov ženy. Zatiaľ čo v UFC uspela brazílska zápasníčka Jessica Andrade, ktorá v prvom kole ukončila krajanku Amandu Lemos, v Bellatore prišlo kontroverzné ukončenie. Novou šampiónkou mušej váhy sa stala Liz Carmouche. Premožiteľka Lucie Pudilovej z turnaja UFC Praha vo štvrtom kole porazila Julianu Velasquez. Velasquez však nesúhlasila s týmto rozhodnutím. Síce inkasovala údery v nevýhodnej pozícii, no nebola vo veľkých problémoch a do konca kola ostávalo už len 15 sekúnd. Po zápase avizovala, že s tímom podá protest proti výsledku.

Bellator organizoval v priebehu dvoch dní hneď dve podujatia. Na druhý deň bojovala v hlavnom zápase večera Cris Cyborg, ktorá s prehľadom zvíťazila na body, keď zdolala Arlene Blencowe. Cyborg obhájila opasok perovej divízie. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa bude rozhodovať, kam povedú jej ďalšie kroky. Platnosť súčasného kontraktu s Bellatorom sa onedlho skonči. Cyborg však nevylúčila, že s organizáciou predĺži zmluvu. V hre je tiež PFL, kde pôsobí Kayla Harrison, a teoreticky aj návrat do UFC. KSW: Lesák neuspel v debute Veľmi ťažký večer má za sebou český bojovník Luboš Lesák, ktorý absolvoval premiéru v poľskej lige KSW. Lesák zápasil s výborným postojárom Wojciechom Kazieczkom. Domáci zápasník preukázal kvalitu a Lesáka ukončil v prvom kole technickým knokautom. PFL: Pešta inkasoval KO Nedarilo sa ani ďalšiemu českému zástupcovi v zahraničí. Na jeseň Viktor Pešta vyhral opasok poloťažkej váhy organizácie Oktagon MMA, ale titul neobhajoval. Namiesto toho sa vydal zahraničnou cestou. Pešta sa upísal americkej lige PFL. Na debut však nebude spomínať v najlepšom. Pešta prehral v prvom kole po knokaute. Nad jeho sily bol ruský rodák Omari Akmedov, ktorý nastúpil pod neutrálnou vlajkou.

Za víťazstvo si Akhmedov pripísal šesť bodov do tabuľky. Tri za výhru, ďalšie tri za ukončenie v prvom kole. Ani Pešta ešte nie je von z hry o postup do play-off, hoci nemá na konte žiadny bod. V prvom zápase síce prehral, no mal by ho čakať ešte jeden duel v rámci základnej časti. Box: Fury knokautoval Whytea Najväčšia kulisa v histórii boxu na britských ostrovoch. Viac než deväťdesiattisícové publikum na futbalovom štadióne Wembley v Londýne videlo pravdepodobne posledný zápas azda najlepšieho boxera svojej generácie. Brit Tyson Fury sa v hlavnom súboji večera stretol s krajanom Dillianom Whyteom. Stret dvoch špičkových ťažkých váh o opasok organizácie WBC ovládol Fury. Ten sa s Whyteom nemaznal a porazil ho na technický knokaut v šiestom kole.

Tridsaťtriročný zápasník s prezývkou "The Gipsy King" tak nielen, že po tretíkrát obhájil titul ťažkej váhy WBC, ale čo viac, aj po 33. profesionálnom súboji odchádzal z ringu ako neporazený. Pred časom avizoval, že po tomto zápase ukončí kariéru. Ak to malo byť jeho posledné vystúpenie v profesionálnom ringu, tak bude pamätné. Tyson Fury v sobotu opäť raz ukázal svetu svoju výnimočnosť. Fury však prekvapil tých fanúšikov, ktorí predpokladali jeho definitívny koniec. Vedľa ringu sedel počas Furyho duelu aj kráľ ťažkej váhy organizácie UFC, Francis Ngannou.

Ngannou neváhal a využil príležitosť, aby vyzval neporazeného boxera. Dočkajú sa fanúšikovia ďalšieho zápasu Tysona Furyho? Furyho manželka Paris po súboji ponúkla svoj pohľad na celú situáciu. Podľa nej by fanúšikovia v budúcnosti mohli "Gipsy Kinga" vidieť len v jednom zápase. V zákulisí sa o tom hovorilo už niekoľko týždňov, teraz to organizácia oficiálne potvrdila. Milan Ďatelinka sa stal novou posilou organizácie RFA a predstaví sa už v hlavnom zápase na májovom turnaji Grand Opening. Ďatelinka naposledy bojoval ešte v marci 2021 proti Karlosovi Vémolovi. Tento súboj mu nevyšiel a Vémola ho porazil v prvom kole. Jeho prvým súperom pod hlavičkou RFA bude srbský bojovník Nenad Avramovič s bilanciou 8:7. Avramovič uspel vo svojom poslednom súboji, čim prerušil sériu štyroch prehier. Rovnako ako Ďatelinka má dlhšiu zápasovú prestávku.

Ďatelinka už v skratke vysvetlil tiež dôvody, ktoré stáli za jeho prestupom. Kritikom na sociálnej sieti okrem toho odkázal, čo si myslí o ich komentároch. „Buď fandíte zápasníkovi, lebo je dobrý človek, dobrý zápasník a fandíte mu bez ohľadu na to, kde zápasí, alebo takí, čo mi vypisujete, že som vás sklamal, keď som prestúpil, chlapci, pochopte to, že ja vás mám úplne v p**i. Ja sa z vašich drístov nenažeriem, potrebujem platiť účty a áno, samozrejme, že šlo o peniaze. O nič iné nešlo. Chcel som vyskúšať zmenu, to je jedna vec a druhá vec boli peniaze. Ja mám rodinu, bývanie a je mi úplne jedno, čo si o tom myslíte. Choďte si dať studenú sprchu a vyj**te sa na to,“ povedal. Neruda: V Nemecku sme dokázali zázrak Nemecká Oktagon Výzva úspešne odštartovala svojou prvou epizódou, v ktorej osem bojovníkov súťaží o prestížny titul víťaza reality šou. Vstup organizácie Oktagon MMA na nový trh zavŕši podujatie vo Frankfurte a promotér Pavol Neruda verí, že Výzva spôsobí v Nemecku rovnaký ošiaľ ako na domácej pôde pred šiestimi rokmi.

„Vedeli sme, že na natáčanie šou potrebujeme niekoľko týždňov, po ktorých ešte nasleduje postprodukcia a tak sme presne vedeli, v ktorý deň musíme ‘stáť na značkách‘. To nás dostalo pod nesmierny tlak, keďže je to nové prostredie a nie ste tu doma. Nie je to ako v Bratislave, kde máte množstvo známych, ktorí vám vedia v prípade núdze pomôcť. Tu to bolo extrémne náročné," hovorí Pavol Neruda. Ďalší Čech v UFC? Napreduje míľovými krokmi. Hoci sa v prostredí profesionálneho MMA pohybuje iba osemnásť mesiacov, je blízko najlepšej lige sveta. Český bojovník Matej Peňáz dostane po šiestich výhrach v rade veľkú šancu. „Ďalší krok na ceste. Vo formáte Dana White´s Contender Series budem zápasiť o zmluvu v UFC! Chcem sa poďakovať všetkým partnerom, rodine a môjmu tímu, že to môžeme zas o krok vpred celé posunúť. Vďaka patrí Ondřejovi Novotnému a Pavlovi Nerudovi, ktorí ma uvoľnia z platnej zmluvy, aby som si mohol splniť sny,“ uviedol Peňáz na sociálnej sieti.

Matej Peňáz by sa tak v blízkej budúcnosti mal predstaviť vo formáte Dana White´s Contender Series, kde v zápase zabojuje o kontrakt s americkou organizáciou. V minulosti sa z českých a slovenských bojovníkov v tejto šou predstavil Michal Martínek a Martin Buday. Matej Peňáz sa okrem MMA dlhodobo venuje aj kickboxu, kde patrí vo svojej váhovej kategórii medzi svetovú špičku. Novotný: Osobne nie som spokojný 25-ročný zápasník doteraz bojoval pod farbami najväčšej domácej ligy Oktagon MMA. Nie, že by sa v prípade Peňáza neskloňoval možný prestup do zámoria, málokto však očakával, že sa tak udeje už po šiestich profesionálnych zápasoch v zmiešaných bojových umeniach. K prestupu Peňáza sa vyjadril aj samotný promotér organizácie Ondřej Novotný. Urobil tak prostredníctvom nového dielu vlastnej relácie MMA Letem Světem. Šéf Oktagonu sa posťažoval na fakt, že podobne ako v hokeji nemôžu domáce ligy konkurovať NHL, ani v zmiešaných bojových umeniach nemôže zo svojej pozície konkurovať americkej UFC.

„Ja osobne nie som spokojný. Nedávno som sa o tomto rozprával s jedným manažérom, že to naozaj nie je dobré a musíme s tým niečo urobiť, lebo ako promotér investuješ veľké peniaze do zápasníka, do jeho promovania a potom príde Dana (White, prezident UFC) a si nahratý," uviedol Novotný. Peňáz debutoval v MMA v Oktagone, kde absolvoval aj všetkých šesť súbojov vo svojej doterajšej kariére. „Matejovi to samozrejme prajem, myslím, že je vo formáte Conteder Series schopný poraziť hocikoho," povedal ďalej promotér Oktagonu. Peňáz sa mal podľa jeho názoru najskôr otestovať proti špičke Oktagonu. „Otestoval by sa proti náročným súperom ako Patrik Kincl alebo (Alex) Lohoré. To si práve myslím ako jeho fanúšik a kamarát, že na to ešte čas bol a nič by mu neušlo. Nie je prečo sa ponáhľať,“ dodal Novotný. Bývalý šampión utrpel zranenie, zápas sa ruší Bývalého šampióna strednej váhy v UFC Roberta Whittakera čaká predĺžená pauza. Whittaker mal bojovať s Marvinom Vettorim na podujatí UFC 275 v júni. V hlavnom zápase tam bude bojovať Jiří Procházka. Whittaker však v príprave utrpel zranenie členka a duel s Vettorim sa ruší. Vettori chce naďalej zápasiť, a preto vyzval Khamzata Chimaeva aj Darrena Tilla. Video: Fanúšik provokoval Mikea Tysona Mike Tyson má za sebou ťažký let. Situácia na palube lietadla eskalovala až do fyzického napadnutia jedného z cestujúcich. Pasažier predtým Tysona dlhšie provokoval.

Incident sa odohral práve potom, čo fanúšik po spoločnej fotke neprestajne slovne provokoval Tysona. Incident zachytili kamery. 55-ročný boxer sa naposledy v ringu predstavil v rámci exhibície koncom roka 2020. Tyson vtedy boxoval s ďalšou legendou, Royom Jonesom mladším. Súboj sa oficiálne skončil remízou.