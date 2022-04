Fury končí na vrchole. Vrátil by sa iba na jediný duel, prezrádza jeho žena

To ale nebolo všetko. Ďalším zaujímavým momentom večera bol vstup šampióna zmiešaných bojových umení do ringu k Furymu.

Súboj "titánov" s Ngannouom sa však v klasickom boxe neuskutoční. Aspoň v tom by sa mali naplniť jeho slová o konci kariéry. Obaja bojovníci totiž dali najavo, že by malo ísť o špeciálne pravidlá.

Dlho sa schyľovalo k jeho stretu s rivalom Anthonym Joshuom. Pre prehry s Andym Ruizom a Oleksandrom Usykom však k tomu nedošlo.

Tysonova manželka Paris po súboji ponúkla svoj pohľad na celú situáciu. Podľa nej by sme v budúcnosti mohli Gipsy Kinga vidieť len v jednom zápase.

A to v tom, kde by boli v hre všetky svetové tituly.

„Nemá nič, čo by mal viac dokázať. Presne o tom to je. Ak by bolo niečo, čo by ešte mal v ringu dokázať, tak mu, samozrejme, poviem, nech do toho ide. Aby to však robil iba pre peniaze alebo slávu, tak to nie. Nepotrebuje to.

Tento muž dosiahol už všetko, čo si len mohol priať. Som šťastná a zároveň som na neho hrdá. Myslím, že jediný dôvod, pre ktorý by Tyson (Fury) ešte raz vstúpil do ringu, to by bol súboj o všetky hlavné svetové tituly,“ uviedla dlhoročná láska svetoznámeho boxera.