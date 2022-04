Tieto momenty definujú celý náš život, hovorí promotér Oktagonu Pavol Neruda

Nemecká Oktagon Výzva úspešne odštartovala svojou prvou epizódou, v ktorej 8 bojovníkov súťaží o prestížny titul víťaza reality šou. Vstup organizácie Oktagon MMA na nový trh zavŕši podujatie vo Frankfurte a promotér PAVOL NERUDA verí, že Výzva spôsobí v Nemecku rovnaký ošiaľ ako na domácej pôde pred šiestimi rokmi. Momentálne vstupujete na nový trh. Prečo ste sa rozhodli práve pre Nemecko? Pozerali sme sa po rôznych krajinách. Máme na to konkrétnu stratégiu, v ktorej máme jasne zadefinované, čo pre nás musí krajina spĺňať, aby sme si povedali, že toto je naša ďalšia destinácia.

Na stole sme mali viacero krajín, v ktorých sme sa snažili oboznámiť s prostredím, získať potrebné kontakty a nakoniec nám z toho vyšlo Nemecko. Podarilo sa nám tu prelomiť ľady a tak sme si povedali, že do toho ideme. Tú expanziu sme ale začali riešiť už asi po roku a pol existencie Oktagonu, čiže to bol prirodzený vývoj. Čo pre vás znamená táto expanzia? Je to prvý veľký krok za hranice. Ak sa to podarí, tak budeme vedieť, že to vieme robiť a začne úplne nová éra všetkého. Ak v Nemecku zaznamenáme úspech, tak môžeme ísť ďalej a aj tie rozhovory dajme tomu vo Švédsku budú vyzerať inak, keď budeme takýto medzinárodný brand. Tieto momenty definujú celý náš život.

Išli ste do Nemecka s tým, že najprv tu uskutočníte Výzvu? Od začiatku sme mali v hlave nemeckú Výzvu, ale na mali sme pripravené aj iné scenáre. Neexistuje nejaký návod na úspech, ktorý by sme mohli odkopírovať, alebo sa ním riadiť, tak sme stavili na Výzvu. Kedy ste na Výzve začali pracovať? Tie ozajstné prípravy začali v lete minulého roka, keď to začalo mať určité kontúry. Koncom roka to už začalo byť reálne a posledné mesiace – január, február boli totálny masaker. Musím povedať, že sme dokázali zázrak, keď sme natočili Výzvu s nemeckými bojovníkmi a finále bude v nádhernej historickej hale vo Frankfurte pre 9000 ľudí. Vo Frankfurte pritom uvidíme prvý MMA event v histórii, keďže doteraz tu bol tento šport zakázaný, čiže sa tešíme, že práve my prinesieme ako prví divákom tento zážitok. Čo bolo na realizácii takéhoto projektu najťažšie? Asi ten časový rámec. Veľmi dôležitý moment bol, keď sa nám podarilo nájsť priestor v spomínanej Festhalle vo Frankfurte. Vedeli sme, že na natáčanie šou potrebujeme niekoľko týždňov, po ktorých ešte nasleduje postprodukcia a tak sme presne vedeli, v ktorý deň musíme ‘stáť na značkách‘. To nás dostalo pod nesmierny tlak, keďže je to nové prostredie a nie ste tu doma. Nie je to ako v Bratislave, kde máte množstvo známych, ktorí vám vedia v prípade núdze pomôcť. Tu to bolo extrémne náročné.

Vybudovali sme tu tím, ale niekto bol v Berlíne, niekto v Česku či na Slovensku a celé to manažovať bolo skutočne odlišné. Ešte k tomu v prostredí, ktoré je tak kultúrne vzdialené od toho nášho. Kde sa najviac prejavila tá kultúrna odlišnosť? Tak napríklad tu nemôžete len tak nechať ľudí pracovať bez dozoru, sú viazaní pravidlami, ktoré sú mnohokrát nezmyselné, regulami, ktoré si sami vymysleli a znepríjemňujú im život a podobne. To sú ale Nemci a oni dokážu žiť iba v takýchto mantineloch, ako keby v excelovskej tabuľke a nemôžu sa posunúť o políčko vedľa. To je na tom to najťažšie. Čiže práca s nemeckými zamestnancami bola náročnejšia, na akú ste boli zvyknutý z domáceho prostredia? Je diametrálne odlišná. My sme omnoho tvrdšie pracujúci ľudia oproti Nemcom. Napríklad Nemec ti povie, že robí presný čas, ako má v zmluve, každú sekundu naviac musí mať zaplatenú.

Keď má v popise práce, že nosí fľaše a v ten moment sa nenosia, tak celý deň bude sedieť za výplatu a nerobiť nič. Keď ho poprosíš, nech prenesie poháre, tak to neurobí, lebo on podľa zmluvy nosí iba fľaše. Uvádzam to, samozrejme, ako príklad tej mentality. Absolútne nepochopiteľné. U nás, keď niekto pracuje a poprosím ho o niečo, hlavne keď je to produkčný, tak dokáže urobiť všetko, vyrieši každý problém. Tu nikto nevybočí z nalinkovaných vecí, je som produkčný, ja nebudem nikomu volať, to musí urobiť iný človek. To rozčarovanie bolo neskutočné. Mali sme pár ľudí z nášho domáceho tímu, ktorí ťahali za troch a za úplne iné peniaze. S Nemcami sa ten výkon nedá porovnať, bohužiaľ tak to je. Takto asi ten svet funguje a museli sme sa miestnym podmienkam prispôsobiť. Podarilo sa nám ale zohnať aj pár veľmi šikovných Nemcov, ktorí z tohto rámca vybočujú a dokážu pracovať aj mimo vymedzenej línie. Veríte, že Oktagon Výzva dokáže v Nemecku vyvolať rovnaký ošiaľ ako u nás? Samozrejme, moje želanie je, aby to odpálilo celé Nemecko a v júni by sme tu boli populárni, ľudia by sa fotili s fightermi a podobne. Ale držíme sa pri zemi. Vieme, aké to bolo u nás a táto situácia je úplne totožná s tým, čo bolo u nás pred šiestimi rokmi. Tento šport tu ľudia nepoznajú, boja sa toho, tak očakávame prvý veľký prienik. Vysiela sa to vo veľkých televíziách akým je Bild, máme tu veľké mená, číže myslím si, že prerazíme a budeme na tom vedieť stavať.

Môžeme očakávať v reality šou aj nejaké novinky, na ktoré divák z domácich sérii nebol zvyknutý? Model je podobný ako u nás na Slovenskú, ale bude to niečo nové, úplne zlaté, povedal by som až panenské. Natáčanie bolo ťažké, ale je to nesmierna zábava a to človeka poháňa dopredu a baví nás to. Novinkou bude, že sa nebude všetko odohrávať v jednom gyme, ale tréningy sú v klube MMA Spirit a súboje prebiehajú v iných priestoroch, ktoré sme na tento účel museli dočasne prerobiť. Máme aj ďalšie novinky, o nich ale hovoriť nebudem, nech sa diváci nechajú prekvapiť. Predstavte nám trénerské dvojice, prečo práve takýto výber? Tréneri sú úplné legendy a to sme práve chceli. Prvým je Stephan Pütz, ktorý je šampión M-1 Global a jeden z najlepších nemeckých bojovníkov. To isté platí o Martinovi Zawadovi, legenda z prvej generácie bojovníkov s prvým zápasom v roku 2003, akým bol u nás napríklad Slávo Molnár. Ďalej tu máme jeho brata Davida, ktorý práve prišiel z UFC a o 3 dni sme boli dohodnutí, že bude u nás. A nakoniec tu máme Christiana Eckerlina, ktorý je suverénne najpopulárnejším bojovníkom v Nemecku. Všetci sú z neho unesení, je tu niečo ako Boh. Máme fantastické trénerské dvojice, som nadšený. Ako sa vám spolupracuje s bojovníkmi? Užili ste si natáčanie? Musím sa priznať, že ma to hrozne baví. Tie príbehy a situácie, ktoré neviete, že sa ani môžu stať. Je to ale aj v našich rukách nasmerovať tú šou, správne ľudí motivovať, ukázať im, čo treba robiť. Je to totiž šou a aj keď ste možno kamaráti, teraz stojíte proti sebe a treba vytvárať aj tie situácie, aby to stálo zato.