Peňáz na ceste do UFC. Šéf Oktagonu: Prajem mu to, osobne ale nie som spokojný

Nie, že by sa v prípade Peňáza neskloňoval možný prestup do zámoria, málokto však očakával, že sa tak udeje už po šiestich profesionálnych zápasoch v zmiešaných bojových umeniach.

V rámci hokeja je to rovnaké, tiež s tým nie sú manažéri spokojní. V tomto smere je to dosť zlé, ale ako každá vec, aj táto má viacero uhlov pohľadu.“

„Ja osobne nie som spokojný. Nedávno som sa o tomto rozprával s jedným manažérom, že to naozaj nie je dobré a musíme s tým niečo urobiť, lebo ako promotér investuješ veľké peniaze do zápasníka, do jeho promovania a potom príde Dana (White, prezident UFC) a si nahratý.

„Matejovi to samozrejme prajem, myslím, že je vo formáte Conteder Series schopný poraziť hocikoho. Podľa mňa je pripravený aj na náročnejších súperov, čo som sa snažil tlmočiť jeho tímu už skôr.

Nejde o to, že by doteraz zápasil so slabými protivníkmi, ale keď som sa snažil o kvalitnejších, tak jeho tréneri nesúhlasili. No a z ničoho nič sa rozhodli ísť do Contenderu, a odtiaľ priamo do UFC.

Či som ale presvedčený, že je Matej pripravený, aby urobil do sveta takú dieru, ako by urobil povedzme za rok? Otestoval by sa proti náročným súperom ako Patrik Kincl alebo (Alex) Lohoré. To si práve myslím ako jeho fanúšik a kamarát, že na to ešte čas bol a nič by mu neušlo. Nie je prečo sa ponáhľať,“ uviedol.