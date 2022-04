Tvrdé privítanie. Bývalý šampión Oktagonu inkasoval knokaut v Amerike

BRATISLAVA. Na jeseň vyhral opasok poloťažkej váhy organizácie Oktagon MMA, ale titul neobhajoval. Namiesto toho Vikto Pešta nepredĺžil kontrakt s Oktagonom a vydal sa zahraničnou cestou. Skúsený bojovník sa upísal americkej lige PFL. Na debut však nebude spomínať v najlepšom. Pešta prehral v prvom kole po knokaute.

Nad jeho sily bol ruský rodák Omari Akmedov, ktorý nastúpil pod neutrálnou vlajkou. Pešta môže napriek tejto prehre získať celkovú výhru jeden milión amerických dolárov. Bojoval v UFC po Vémolovi

Pešta sa pohybuje na profesionálnom okruhu už od roku 2010. S bezchybným skóre 8:0 dostal po štyroch rokoch ponuku z UFC. Bol iba druhým českým reprezentantom, ktorý prenikol do najslávnejšej ligy sveta. Predtým sa to podarilo len Karlosovi Vémolovi.

V UFC sa Peštovi príliš nedarilo, ale v mladom veku nazbieral cenné skúsenosti. Z organizácie odchádzal s bilanciou 1:4. Zápasil s neskorším titulovým vyzývateľom Derrickom Lewisom či stálicami ťažkej váhy, Tyburom a Oleinikom. Šampión Oktagonu Potom sa vrátil na domácu pôdu. V Oktagone mu najskôr nevyšiel prvý titulový zápas v ťažkej váhe, kde ho porazil Michal Martínek. Išlo o hlavný predzápas na turnaji Oktagon 15: Végh - Vémola. Pešta utrpel v dueli zlomeninu čeľuste a do klietky sa opäť postavil až po ročnej prestávke. Tentokrát ale nastúpil v nižšej, poloťažkej divízii do 93 kilogramov. Keďže v ťažkej váhe mal často hmotnostnú nevýhodu oproti ťažším súperom, v tejto kategórii mal nájsť nový domov.

Dve rýchle víťazstvá mu zaručili súboj o uvoľnený titul. V hlavnom zápase Oktagonu 28 bojoval s Nemcom Stephanom Puetzom. Náročný zápas sa skončil predčasne po troch kolách. Lekár kvôli zraneniu nedovolil Puetzovi pokračovať, Pešta sa stal šampiónom. Nedorozumenie a odchod z Oktagonu To bol zároveň posledný súboj v rámci jeho angažmánu v Oktagone. Promotéri chceli vidieť odvetu s Puetzom, ktorú dokonca oznámili na februárový Oktagon 31. Problém bol, že Pešta sa o zápase dozvedel na sociálnych sieťach. „Pozerám, že mám naplánovanú odvetu? Pre mňa to bolo prekvapenie, ale keď je to na internete, tak asi to musí byť pravda,“ reagoval vtedy.

Jeho zmluva vypršala, s Oktagonom ešte len rokoval o jej predĺžení. Promotér Ondřej Novotný sa preto ospravedlnil za nedorozumenie. „Zobral som to na seba. Stretol som sa s jeho manažérom, kde sme si to v priateľskom duchu vysvetlili. Pochopili sme, že sa mohli stať momenty, ktoré sme chápali odlišne a zhodli sme sa, že je to neštastné.

Beriem to na seba, človek si musí vedieť priznať problém a toto vnímam ako chybu. Samozrejme ma to brutálne mrzí, rovnako akým spôsobom na to reagoval Viktor,“ uviedol Novotný na margo nedorozumenia. Ťažko povedať, aký podiel mala táto situácia na Peštovom rozhodnutí odísť z Oktagonu. Nikdy sa netajil ambíciou zápasiť skôr v zahraničí a bojovať so svetovou špičkou. Takúto príležitosť videl v americkej lige PFL. Zápasí ako v NHL či NBA Organizácia PFL (Professional Fighters League, pozn. red.) funguje odlišným systémom ako UFC alebo česko-slovenský Oktagon. PFL sa chce podobať na NHL, NBA či NFL. Každý rok organizujú novú sezónu, ktorá sa skladá zo základnej časti a play-off.

V základnej časti čakajú bojovníkov dva zápasy. V každom zápase môžu získať najviac šesť bodov do tabuľky. Výhra znamená tri body, k tomu bonusové body za ukončenie pred limitom. Čím skoršie ukončenie, tým viac bodov. Najlepší zápasníci postúpia do play-off, kde už funguje rýchla smrť. Obrovskou motiváciou je celková výhra jeden milión amerických dolárov. Stále môže vyhrať milión V provm zápase základnej časti Pešta prehral s Omarim Akhmedovom. Akhmedov mu zasadil rozhodujúci úder po 85 sekundách.