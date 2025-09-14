ONLINE: Turecko - Nemecko dnes, ME v basketbale 2025 LIVE (finále)

RIGA. Basketbalisti Turecka a Nemecka dnes hrajú finálový zápas na ME v basketbale 2025.
Duel sa odohrá v Xiaomi Aréna v Rige.
Nemcom sa zatiaľ na šampionáte darí. Zatiaľ ani raz neprehrali. Vo štvrťfinále si poradili s výberom Slovinska 99:91. Na tejto ceste pokračovali až do finále, keď Fínsko zdolali 98:86.
Turci si v semifinále poradili s Gréckom, keď nedali súperovi žiadnu šancu.
ONLINE PRENOS: Turecko - Nemecko (ME v basketbale 2025, finále, výsledky, nedeľa, naživo)
ME - muži Finále 2025/2026
14.09.2025 o 20:00
Turecko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nemecko
I Německo bylo ve své skupině B nejúspěšnější. V prvním kole play-off to byla naprosto jasná záležitost. Čeští sousedé si poradili s Portugalskem o více jak dvacet bodů a čekalo je Slovinsko. Čtvrtfinále nabídlo 190 bodů! Němci uspěli výsledkem 99:91. Pouze o bod méně poté Němci vstřelili v semifinále, kde porazili Finsko 98:86 a v souboji o titul vyzvou v neděli Turecko.
Turci ovládli svou základní skupinu A. V osmifinále poté sehráli vyrovnanou bitvu se Švédskem, které nakonec udolali 85:79. Dalším soupeřem bylo Polsko. Čtvrtfinálový souboj už nabídl jasnější podívanou a Turci postoupili po výsledku 91:77. Semifinále pak Turecko ovládlo naprosto s přehledem. Řeky rozstřílelo 94:68.
Přeji krásný nedělní večer a vítám vás u sledování textového přenosu z finálového zápasu evropského basketbalového šampionátu! O titul si to rozdá Turecko s Německem! Začínáme v osm hodin večer, příjemnou zábavu!
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:00.