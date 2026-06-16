Päťgólová facka otriasla Tuniskom. Prichádza tréner, ktorý šokoval Argentínu

Tuniská federácia reagovala na prehru so Švédskom 1:5 v úvodnom zápase MS vo futbale 2026 odvolaním trénera Sabriho Lamouchiho. Na jeho miesto angažovala Francúza Herva Renarda.
Federácia oznámila svoje rozhodnutie v noci na utorok vo vysielaní národnej televízie. Renard doviedol Saudskú Arábiu k šokujúcemu víťazstvu nad neskoršími majstrami z Argentíny na MS 2022 v Katare a odvtedy trénoval ženský tím Francúzska, informovala agentúra AFP.
„Prezident Tuniskej futbalovej federácie Moez Nassari oznámil, že prišlo k oficiálnej dohode s francúzskym trénerom Hervem Renardom, aby viedol národný tím počas MS,“ uviedla televízia.
Pre 54-ročného kormidelníka Lamouchiho bol prvý duel na šampionáte zároveň aj jeho posledný. Rozhodnutie o jeho prepustení malo padnúť na mimoriadnom zasadnutí vedenia tuniskej federácie.
Tunisanom nevyšiel vstup do F-skupiny MS, keď v mexickom Monterrey inkasovali päť gólov od Švédska. Jediným úspešným strelcom severoafrickej krajiny bol v 43. minúte Omar Rekik.
„Je to ťažká a bolestná prehra. Vstúpiť do turnaja takýmto výsledkom je skutočne nepríjemné,“ povedal Lamouchi na pozápasovej tlačovej konferencii.
Vysoká prehra bola podľa médií už priveľa pre predstaviteľov tuniského zväzu. Bývalý francúzsky reprezentant totiž od januárového príchodu na lavičku národného tímu zažíval jeden neúspech za druhým, od jeho vymenovania zaznamenali Tunisania jediné víťazstvo (1:0 nad Haiti). V rámci prípravy na MS prehrali s Rakúskom (0:1) i s Belgickom (0:5).
Tunisko sa v základnej skupine stretne ešte v nedeľu 21. júna s Japonskom a o päť dní neskôr s Holandskom.