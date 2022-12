Majstrov sveta pokorila bývalá kolónia, na postup to Tunisku nestačilo

MS vo futbale 2022 - skupina D

DAUHA. Futbalisti Francúzska podľahli na MS vo futbale 2022 v Katare vo svojom záverečnom zápase D-skupiny Tunisk u 0:1. Jediný gól stretnutia strelil v 58. minúte Wahbi Khazri. Bol to zároveň jediný presný zásah Tuniska na šampionáte.

Napriek prehre postúpili do osemfinále z prvej priečky tabuľky.

Africký zástupca začal aktívne a už v 8. minúte skóroval, Ghandri však usmernil Khazriho center do siete z ofsajdovej pozície a gól nemohol platiť.

Šanca Tunisanov na postup viedla cez triumf nad "Les Bleus", súčasne im však musel zahrať do kariet výsledok druhého zápasu medzi Austráliou a Dánskom.

Francúzom viazla súhra, čo súper využil a v prvom polčase im robil problémy. Slimane sa v 17. minúte predral do šestnástky, no pošmykol sa a následne Ben Romdhane mieril len do bočnej siete.

Až v 25. minúte dal o sebe prvýkrát vedieť aj favorit a líder skupiny. Fofana po rýchlom brejku našiel Comana, ale ten sa horším prvý dotykom dostal do ťažšieho uhla a netrafil bránu.

Po zlom odkope Varana sa dostal k strele z 22 m Khazri a preveril pozornosť Mandandu, ani táto situácia však zmenu skóre nepriniesla.