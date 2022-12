Saudská Arábia už ďalšieho súpera neprekvapila, Mexiko strelilo prvé góly

Poľsko prehráva s Argentínou 0:2 a tak má Poľsko aj Mexiko rovnaký počet bodov, rovnaké skóre aj rovnaký vzájomný zápas. V tomto prípade by rozhodovalo kto má menej žltých kariet a je to Poľsko, ktoré ich dostalo 5 a Mexičania 7.

