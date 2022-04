Nepremenená penalta ju nemrzela, Trnava doma získala všetky body

Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Veľmi dobre sme pracovali s loptou, boli sme nebezpeční, kombinovali sme a tlačili sme sa do šestnástky. Išli sme do vedenia, no v prvom polčase sme mali vyhrávať aspoň 2:0 alebo 3:0. Mali sme penaltu, Procházka išiel sám na brankára. To boli dve situácie, ktoré vznikali po našom dobrom pressingu.

S výkonom v prvom dejstve bola spokojnosť, ale nie s výsledkom. Po zmene strán Žilina viac prevzala iniciatívu, plusom je, že sme ich nepúšťali do zakončení a nebezpečných situácií. Výsledok sme si bez väčších problémov postrážili, sme radi, že sme vyhrali po dlhšom čase aj v lige, ale výsledok mohol byť oveľa krajší."

Peter Černák, tréner Žiliny: "Súper sa dostal do vedenia, mal aj penaltu, ktorú sme ustáli. V prvom polčase sa nám nepodarilo vyvarovať opäť chýb pri rozohrávke a výstavbe útoku. Nahrávali sme súperovi na rýchly prechod do útoku, vypracoval si strelecké príležitosti, podržal nás brankár.

Spartak bol nebezpečnejší v situáciách, ktoré vznikali našimi chybami aj kvalitou súpera. V druhom polčase sme sa chýb vyvarovali, Trnavčania sa ťažko dostávali do zakončenia. Vo finálnej fáze nám chýbalo, aby sme boli dôraznejší, mali sme viac centrov a vytvorili väčší vzruch v súperovom pokutovom území. Niečo nám chýbalo, aby sme dnes uhrali aspoň bod."