Dlhoočakávaný moment je tu. FIFA predstavila oficiálnu loptu šampionátu

NEW YORK. Medzinárodná futbalová federácia predstavila v New Yorku oficiálnu loptu MS 2026 s názvom Trionda.
Vyznačuje sa špičkovou technológiou a dizajnom. Červená, modrá a zelená farba symbolizujú tri krajiny, v ktorých sa uskutoční šampionát - Kanadu, USA a Mexiko.
„Som hrdý na to, že môžeme predstaviť oficiálnu loptu MS. Trionda spĺňa tie najprísnejšie kritéria," zdôraznil prezident FIFA Gianni Infantino.
Trionda je z dielne firmy Adidas, ktorá dodáva oficiálne lopty pre MS od šampionátu v Argentíne v roku 1978, pripomenula agentúra AFP.
Novinka prináša aj technologické inovácie. Lopta má špeciálnu štvordielnu konštrukciu, ktorá zlepšuje stabilitu letu a odolnosť pri každom dotyku.
Hlbšie švy a reliéfne línie umožňujú konzistentný pohyb vo vzduchu a zároveň zvyšujú priľnavosť v daždivých podmienkach. Embosované ikony majú funkčný aj estetický význam.
Najvýraznejšou súčasťou je zdokonalená verzia technológie Connected Ball. V jednej z bočných panelov sa nachádza 500 Hz pohybový senzor, ktorý poskytuje rozhodcom v systéme VAR dáta v reálnom čase.
Umožní tak rýchlejšie posudzovanie ofsajdových situácií či lepšie vyhodnotenie kontroverzných momentov, ako sú možné ruky alebo fauly.
„Každý detail má svoj význam. Embosované textúry, vrstvené grafiky a výrazné farby robia loptu okamžite rozpoznateľnou. Je to najzábavnejšia lopta majstrovstiev sveta, akú sme kedy vytvorili.
Ide remeselne prepracovaný kúsok pripravený pre najväčšiu futbalovú scénu,“ uviedol Sam Handy, generálny manažér futbalovej sekcie spoločnosti Adidas.