Michaličková využila v príprave zimný triatlon. Nakoplo to, hovorí

„Zimný triatlon a duatlon som mala ako také tréningové preteky, keďže som ich absolvovala po mesačnom sústredení. Chcela som pomôcť aj Slovákom, takže to hodnotím veľmi pozitívne a je to pre mňa aj ďalšia skúsenosť.

Verím, že sa to rozbehne, pretože aj samotný prezident Svetového triatlonu hovoril, že by chcel urobiť Svetový pohár a rozšíriť a viac zviditeľniť tento šport. Ešte nebola taká kvalita v zimnom triatlone, ako tomu bolo tento rok,“ prezradila reprezentantka Slovenska.

Môj tím a ja rozumieme tomu, že za čím si ideme a čo je pre nás najlepšie. Mňa to veľmi baví, som súťaživá, potrebujem stále pretekať a s každým sa porovnávať. Je to veľmi náročné kombinovať, aby mal plán hlavu a pätu, a vedeli sme, čo robíme,“ vysvetlila v rozhovore pre TASR úspešná triatlonistka.

V roku 2024 sa stala majsterkou Európy do 23 rokov v tzv. superšprinte a v rovnakej kategórii získala striebro na majstrovstvách sveta v olympijskom triatlone. Naďalej v jej prípade platí, že pokojne sa môže objaviť na štartovacej listine iných športov, ako je len triatlon. V minulosti to bolo plávanie, atletika a mnohé ďalšie disciplíny.

Šport a pretekanie si stále užíva, aj keď prirodzene chce byť v každej disciplíne medzi najlepšími. „Veľa pretekov a športov beriem tréningovo, ako aj zimný triatlon. Nerobila som na neho špeciálnu prípravu. Bolo tam vidieť a cítiť, že mi chýbala určitá rýchlosť alebo tempo, pretože som mala za sebou iba úvodné sústredenie.

Chcela som byť medzi top 3 ženami, čo sa mi nepodarilo, takže som to brala ako keby som dostala facku. Cez sezónu ich mám viacej ako lepších výsledkov. Je preto náročné motivovať sa a ísť ďalej, keď sa v extra športoch venujú tomu športovci každý deň a ja to idem iba hravou formou,“ povedala otvorene Michaličková.

Vo svojom športe patrí do širšej svetovej špičky, čo dokumentuje 41. miesto v svetovom rebríčku a 31. pozícia v rámci Európy medzi ženami. Len minimum triatlonistiek v jej veku je na tom lepšie z pohľadu postavenia.

„Je to môj posledný rok v kategórii do 23 rokov, bude to veľmi náročné. Medzi ženami som absolvovala niekoľko pretekov, takže môžem povedať, že ide o veľmi veľký skok a je náročné sa zaradiť do pretekárskeho kolotoča. Posledný rok si chceme užiť,“ uviedla reprezentantka Slovenska.