Varga sa na domácom podujatí rozlúčil s kariérou: Bolo to veľmi emotívne

Na pretekoch The Championship Šamorín obsadil pri svojej derniére v kategórii PRO 23. miesto, ale konečné umiestnenie nebolo vzhľadom na zdravotné problémy prvoradé.

ŠAMORÍN. Symbolicky, na domácej pôde, sa so svojou úspešnou triatlonovou kariérou rozlúčil reprezentant Slovenska a účastník dvoch olympijských hier Richard Varga.

„Je výnimočné ukončiť kariéru doma. Bolo to veľmi emotívne, hlavne posledná cieľová rovinka, kde bola moja rodina, priatelia a každý, kto ma počas kariéry podporoval. Bol som šťastný, že som mohol dobehnúť so svojimi dcérami.

Do cieľa prišiel v sprievode svojich dvoch dcér a po pretnutí pomyselnej cieľovej pásky sa neubránil emóciám.

Všetkým som povedal, že dnes končím, tak to musím dokončiť. Na behu som mal strašné kŕče a veľmi som trpel, ale musel som to dokončiť cez všetky bolesti,“ zhodnotil Varga svoje záverečné vystúpenie v kariére.

„Musel som dokončiť. Poviem pravdu, že keby som nepovedal, že dnes sú to moje posledné preteky, tak ja ich nejdem. V sobotu som mal ešte teplotu, celý týždeň som bol chorý a cítil som sa dosť zle.

Už pred blížiacim sa koncom sa zvyšovala frekvencia potlesku, ovácií a hluku na adresu 36-ročného triatlonistu: „Prebehlo mi hlavou, že proste je čas na mladšiu generáciu.

Je to také posolstvo, že bežím do cieľa s mojimi deťmi a posúvam to mladšej generácii. Tu končím a teraz môže ísť mládež dopredu, zlepšovať sa.

Som veľmi vďačný, že mám takú úžasnú komunitu ľudí okolo seba. Triatlon je naozaj o ľuďoch, je to niečo úžasné,“ vyjadril sa Varga ku koncovke pretekov The Championship v Šamoríne.