V Paríži chcel napísať rozprávkový koniec. Anglicko dalo košom veľkej hviezde

LONDÝN. Britský triatlonista Jonny Brownlee nebude štartovať na OH v Paríži. Tridsaťštyriročného športovca nenominovala domáca federácia. Brownlee to komentoval slovami, že mu odmietli uskutočniť "rozprávkový koniec".

Práve výkon v japonskej metropole viedol staršieho z dvojice k tomu, aby zvrátil svoje rozhodnutie vynechať olympijskú kvalifikáciu v snahe ešte raz sa objaviť na OH. Ale Briti pošlú do Francúzska debutanta Sama Dickinsona a strieborného medailistu z Tokia Alexa Yeea.

"Nevybrali ma. Tokijská zmiešaná tímová štafeta bola jedným z mnohých vrcholov mojej kariéry a stále verím, že som mohol pomôcť tímu získať ďalšiu medailu v Paríži. Budem podporovať tím akýmkoľvek spôsobom a naozaj dúfam, že obhája titul. Vo svojej olympijskej kariére som dosiahol viac, ako som si kedy dokázal predstaviť.

Po 99 štartoch vo svetovom triatlone, 52 pódiách a troch olympijských medailách to nie je rozprávkový koniec, aký by som si prial, Paríž by bol bonus. Žiaľ, zostane nenapísanou kapitolou neuveriteľnej knihy. Čaká ma skvelé leto a čakajú ma vzrušujúce preteky," napísal Brownlee na Instagrame.

Výkonný riaditeľ britského triatlonu Mike Cavendish v rozhovore pre britskú tlačovú agentúru PA povedal: "Niet pochýb o tom, že keby sme sa rozhodli vybrať Jonnyho, stále by odviedol skvelú prácu. Ale museli sme urobiť niekoľko skutočne ťažkých rozhodnutí. A v Samovi máme atléta, ktorý ho tentoraz prekonal."