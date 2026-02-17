Šéf letných hier v Los Angeles má veľký problém. Starostka mesta volá po jeho odvolaní

Primátorka Los Angeles Karen Bassová drží oficiálnu olympijskú vlajku.
Primátorka Los Angeles Karen Bassová drží oficiálnu olympijskú vlajku. (Autor: TASR/AP)
17. feb 2026 o 15:10
Meno 51-ročného funkcionára sa objavilo v spisoch amerického finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

Starostka Los Angeles Karen Bassová požaduje rezignáciu šéfa organizačného výboru olympijských hier 2028 Caseyho Wassermana.

Meno 51-ročného funkcionára sa objavilo v spisoch amerického finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.

Organizačný výbor OH 2028 však podržal Wassermana v jeho funkcii. V rozhovore pre CNN Bassová uviedla, že by mal odstúpiť zo svojho postu. K jej reakcii sa pridali viacerí zástupcovia Demokratickej strany.

Wasserman si mal podľa odtajnených spisov vymieňať flirtujúce maily s Ghislaine Maxwellovou, ktorú neskôr obvinili z náboru a sexuálneho zneužívania obetí Epsteina.

„Považujem to za poľutovaniahodné, nepodporujem rozhodnutie organizačného výboru. Myslím si, že je potrebné sa bližšie pozrieť na čelné pozície,“ cituje agentúra DPA Bassovú.

    Olympijské
    Primátorka Los Angeles Karen Bassová drží oficiálnu olympijskú vlajku.
    Šéf letných hier v Los Angeles má veľký problém. Starostka mesta volá po jeho odvolaní
    dnes 15:10
