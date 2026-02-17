Šéf letných hier v Los Angeles má veľký problém. Starostka mesta volá po jeho odvolaní

Starostka Los Angeles Karen Bassová požaduje rezignáciu šéfa organizačného výboru olympijských hier 2028 Caseyho Wassermana.
Meno 51-ročného funkcionára sa objavilo v spisoch amerického finančníka a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Organizačný výbor OH 2028 však podržal Wassermana v jeho funkcii. V rozhovore pre CNN Bassová uviedla, že by mal odstúpiť zo svojho postu. K jej reakcii sa pridali viacerí zástupcovia Demokratickej strany.
Wasserman si mal podľa odtajnených spisov vymieňať flirtujúce maily s Ghislaine Maxwellovou, ktorú neskôr obvinili z náboru a sexuálneho zneužívania obetí Epsteina.
„Považujem to za poľutovaniahodné, nepodporujem rozhodnutie organizačného výboru. Myslím si, že je potrebné sa bližšie pozrieť na čelné pozície,“ cituje agentúra DPA Bassovú.