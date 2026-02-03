Slovenský olympizmus formoval dve dekády. Chmelár oslavuje životné jubileum

V stredu 4. februára oslavuje životné jubileum 80 rokov František Chmelár, bývalý dlhoročný prezident Slovenského olympijského výboru (SOV).
Na čele strešného olympijského orgánu na Slovensku, ktorý už nesie názov Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), stál nepretržite od 20. novembra 1999 do 26. novembra 2016, najprv ako predseda, neskôr ako prezident tejto organizácie.
Bol historicky druhý šéf SOV po Vladimírovi Černušákovi, ten bol vo funkcii predsedu od založenia SOV v decembri 1992 až po svoju abdikáciu v auguste 1999.
Rodák z Tvrdošoviec vyrastal v Kežmarku, kde sa venoval najmä ľadovému hokeju. Športovo sa však realizoval aj v atletike, hádzanej a vo futbale. Vo Svite absolvoval Strednú priemyselnú školu technickú, potom pracoval ako robotník vo Vagónke Poprad a následne ako učiteľ gymnázia v Kežmarku.
V rokoch 1968 – 1974 študoval odbor telesná výchova a pedagogika na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Už v tom období začal svoje funkcionárske pôsobenie v športe ako člen výborov TJ Slávia UK Bratislava a Zväzu vysokoškolského športu SÚV ČSZTV. Naplno sa však začal funkcionársky realizovať v roku 1977.
Vo voľbách predsedu SOV po abdikácii Vladimíra Černušáka na 16. zasadnutí SOV 20. novembra 1999 František Chmelár (kandidoval za Slovenský zväz ľadového hokeja) uspel v súboji so štyrmi súpermi hneď v 1. kole.
Z 52 hlasov získal 27, čo znamenalo potrebnú nadpolovičnú väčšinu. Funkciu predsedu (neskôr prezidenta) obhájil aj v ďalších voľbách v rokoch 2001, 2004, 2008 a 2012, pričom súpera mal len v poslednom prípade, keď proti nemu kandidoval Ján Filc.
František Chmelár sa stal iniciátorom viacerých nových projektov SOV. Počas jeho pôsobenia sa začal realizovať projekt Olympijských festivalov Slovenska (pôvodne Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska) i Olympijského odznaku všestrannosti, SOV založil aj Nadáciu Slovenského olympijského výboru.
Okrem toho SOV na jeho podnet realizoval domáce olympijské štafety pred OH 2004 v Aténach, OH 2012 v Londýne a OH 2016 v Riu de Janeiro. Takisto až počas jeho predsedovania SOV začal udeľovať svoje výročné ocenenia (premiérovo za rok 2002) i vyznamenania (od roku 2000).
Viackrát sa z najvyššej pozície v domácom olympijskom hnutí pokúšal presadiť vznik strešnej spolkovej organizácie slovenského športu (naposledy v roku 2013 so SOV ako lídrom, na ktorého platforme „strecha“ podľa zámerov mala vzniknúť), ale žiadna z jeho snáh neuspela.
Významný volebný úspech dosiahol František Chmelár v roku 2015 na medzinárodnom fóre. Na 42. valnom zhromaždení Európskych olympijských výborov (EOV) v Ríme bol 23. novembra 2013 na štyri roky zvolený do exekutívy EOV.
Ako prezident SOV privítal svojich kolegov na zasadnutí exekutívy EOV 23. septembra 2016 v Bratislave. Jeho mandát v Európskych olympijských výboroch bol platný až do novembra 2017, takže v olympijskom hnutí bol činný aj po ukončení pôsobenia na čele SOV.