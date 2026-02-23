Je pripravený podporiť kampaň. Klopp chce olympiádu v Nemecku

Nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp je pripravený osobne podporiť kampaň za usporiadanie olympijských hier v Nemecku.
Päťdesiatosemročný kouč, ktorý navštívil niekoľko podujatí na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, si myslí, že úspešná kandidatúra na OH v rokoch 2036, 2040 alebo 2044 by prospela celej spoločnosti.
„Neviem, či ma potrebujú ako olympijského ambasádora. Bol by som pripravený urobiť, čo by som mohol, ak by to pomohlo Nemecku získať olympijské hry,“ citovala globálneho šéfa futbalu v Red Bulle agentúra DPA.
„Chcel by som zažiť, čo takéto kolektívne očakávanie dokáže v našej krajine docieliť,“ dodal bývalý kormidelník Liverpoolu.