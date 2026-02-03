Organizátori oznámili dejiská futbalového turnaja na OH. Kde sa bude hrať o medaily?

Zápasy skupinovej fázy futbalového turnaja v rámci olympijských hier 2028 v Los Angeles budú hostiť americké mestá New York, Columbus, Nashville, St. Louis, San Diego a San Jose. V utorok to oznámili organizátori olympiády v LA, informovala agentúra AP.
Generálny riaditeľ OH 2028 Reynold Hoover povedal členom Medzinárodného olympijského výboru, že zápasy sa budú konať na prémiových existujúcich štadiónoch Major League Soccer.
Štadión Rose Bowl v Pasadene už skôr potvrdili ako dejisko vyraďovacích zápasov a duelov o medaily.