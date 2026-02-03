Organizátori oznámili dejiská futbalového turnaja na OH. Kde sa bude hrať o medaily?

OH 2028.
OH 2028. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. feb 2026 o 15:48
ShareTweet0

Zápasy sa budú konať na prémiových existujúcich štadiónoch Major League Soccer.

Zápasy skupinovej fázy futbalového turnaja v rámci olympijských hier 2028 v Los Angeles budú hostiť americké mestá New York, Columbus, Nashville, St. Louis, San Diego a San Jose. V utorok to oznámili organizátori olympiády v LA, informovala agentúra AP.

Generálny riaditeľ OH 2028 Reynold Hoover povedal členom Medzinárodného olympijského výboru, že zápasy sa budú konať na prémiových existujúcich štadiónoch Major League Soccer.

Štadión Rose Bowl v Pasadene už skôr potvrdili ako dejisko vyraďovacích zápasov a duelov o medaily.

Olympijské

    OH 2028.
    OH 2028.
    Organizátori oznámili dejiská futbalového turnaja na OH. Kde sa bude hrať o medaily?
    dnes 15:48
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Olympijské»Organizátori oznámili dejiská futbalového turnaja na OH. Kde sa bude hrať o medaily?