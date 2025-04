Slovan uvalil na Žilinu transakčnú daň a nová sezóna seriálu Do neba a do Tesca, edícia Ružomberok (tréneroviny)

BRATISLAVA. Prvé z mnohých aprílových derby je za nami. V prvom semifinálovom zápase Slovnaft Cupu porazil Slovan Trnavu 2:1, rovnako si Ružomberok poradil s Banskou Bystricou. Bola to však Csaplárova past, ktorá zapadla hneď v nedeľnom ligovom súboji týchto dvoch pomoláčaných druholigistov. Spartak chce v odvete Slovan poraziť a tradične zabojovať o jedinú trofej, na ktorú mieri. Bude sa tak musieť podariť bez gólov mesiaca. V zápase so Žilinou prišiel o väz v členku a zvyšok sezóny Azango.

Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.

Odohralo sa aj tretie kolo v rámci projektu Niké liga pomáha. Tentokrát putovalo za každé autové vhadzovanie 50 eur OZ SPOSA, ktoré pomáha ľuďom s poruchami autistického spektra. Ako premiér Fico tieto peniaze medzi svojich ministrov a poslancov prerozdelí, zatiaľ nevieme.

MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 0:5 3678 divákov Až do tohto zápasu sa šošoni mohli pýšiť tým, ako na Tehelnom poli privítali Slovan v Lige majstrov piatmi kúskami. Všetko zlé je však na niečo dobré. Majster Žilinu vyautoval už v 13. minúte a kasička žlto-zeleného klubu sa už teraz môže tešiť na sľúbených 50 eur. Ak môžeme niečo považovať za krok za titulom, bola to táto ukážka sily majstra. Na pomstu sa dokonale pripravil a to, ako domácich porobil hlavne v druhom polčase, by mali v magazíne Gól vysielať až po 22-tej hodine.

VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Slovan Bratislava

Pritom to mohla byť Žilina, ktorá udrie prvá. To by ale Jambor zoči-voči Takáčovi nemohol trafiť v rohu zaparkovanú KIU. Ešte dobre, že tieto nové autá majú automaticky havarijnú. Slovan to prečkal, aby v 10. minúte Strelec načapoval Tigranovi a v 13. sa to od Narimanidzeho odrazilo za Belka.

Žiline klobúk dole za to, že to v prvom polčase ešte skúšala a v inom zápase by pri tých šanciach asi aj výsledok otočila. V tom druhom už to bola exhibícia hostí a tri úplne rovnaké góly. Šošoni sa s loptou v strede poľa hrali, ako malé deti na pieskovisku, slovanisti im loptu vypichli a rútili sa do prečíslenia. Piaty gól bola len čerešnička na torte, keď to Strelec s Toličom vykombinovali až do prázdnej. Spokojný bol aj tréner Weiss. V sobotu by na tlačovke možno aj odpustil novinárovi normálnu otázku. FC Košice - FC Spartak Trnava 2:1 3015 divákov Spartak po derby cestoval na východ republiky a tento anglický týždeň najviac nesadol klubovému autobusu. Ten mal v deň zápasu poruchu a posledných 50 kilometrov ho musel tlačiť Lukáš Štetina, preto bol aj úvodný hvizd odložený.

Gašparík sa síce už nemôže spoľahnúť na Azanga, naspäť však mal Daniela. Spartak sa však znovu nepoučil a znovu nastúpil v červeno-čiernej sade dresov. Pritom stačí nastúpiť v bielej a tri body sú doma. Ako hovorí Sulík, excel nie je ako výchova syna, to neoklameš. VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Spartak Trnava

Prvý polčas nepatril medzi tie, na ktoré bude Roman Skuhravý na staré kolená spomínať. Spartak hral ako keby držal tichú spomienku za Azanga, až hosťom zabrali všetky tri krídla. Roh rozohrával Badolo, na krátko to ťukol Oforimu. Kelvinovi loptu zobral Gallovič, založil brejk a Čerepkaia v šestnástke fauloval Daniel. K penalte sa postavil Faško, čelom k múru už tradične Roman Skuhravý a zápas sa otvoril. Trnava už do druhého polčasu nastúpila, podarilo sa jej Košice aj zatvoriť, ale zasvišťala iba Badolova strela. Všetko to uťal Mišo Faško, ktorý našiel žolíka Miljaniča takou prihrávkou, že Chorváta naučila hovoriť po východniarsky. Erik Sabo síce znížil, ale do konca bolo 30 sekúnd a to stačilo už len na rozbeh zo stredového kruhu.

FK DAC Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová 1:1 4333 divákov A tak je to oficiálne potvrdené. Prerušované hladovanie Ammarovi Ramadanovi prospieva viac, ako žitno-ostrovská strava založená na klobásach a mletej paprike. Zápas proti Podbrezovej si ale obaja tréneri vychvaľovali. Podbrezová je šťastná, že si domov okrem klobásy z mangalice odnáša bod. A Braňo Fodrek začal z dlhej chvíle so svojim tímom hrať v tabuľke piškvorky a síce neprehráva, ale tých remíz stále pribúda. VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Podbrezová

Daniel Smékal zakončil svoj brejk v 20. minúte s takým prehľadom, ako keby v tabuľke strelcov naháňal Tigrana. Hostia boli hlavne v prvej polhodine kolmí ako bývalý predseda parlamentu pri kontakte s osobou opačného pohlavia, ktorá prejavila aspoň aké-také náznaky dýchania. DAC vyrovnal ešte do polčasu, to keď na konci Andzouanovho bicykla čakal Dukanovič. To je pokračovateľ všetkých tých Balkáncov, ktorí sa prídu na polroka zohriať na juh Slovenska. Kľud na kopačkách umožnil domácim stupňovať tlak, ale Ammara lopta v sobotu v správnom momente netrafila a druhý únik obrane už Smékal rovnako dobre nezakončil.

MFK Ružomberok - MFK Dukla Banská Bystrica 1:2 727 divákov Ďalšie pokračovanie VOYO seriálu Do neba aj do Tesca možno natočia v Ružomberku, ktorý sa tento víkend priblížil k miestam, ktoré ho možno priblížia k ďalšiemu poháru vo vitríne. Pre víťaza druhej ligy. V Slovnaft cupe síce majú Liptáci do odvety vykročené dobre, ale človek nemusí odoberať newsletter disciplinárky SFZ, aby pochopil, že obidvaja sa na pohár môžu vydlabať a brali by radšej tri body do ligovej tabuľky. VIDEO: Review zápasu Ružomberok - Banská Bystrica

Po prvom polčase by som na výhru Dukly nestavil ani Franzovu šuštákovú súpravu z dôb Trenčína. Ale hostia vydržali a v druhom polčase si to vychutnali. Veselovský akciu odštartoval a počkal si aj na odrazenú loptu, ktorú poslal do brány. Ak myslel Ružomberok na rýchle vyrovnanie, do reality ho vrátil VAR, ktorý odhalil Maslov lakeť v hlave Willwébera. Rymarenko si do tabuľky pripísal jeden z najdôležitejších gólov sezóny.

Všetkému bol koniec v 75. minúte, keď videl druhú žltú Maslo. Penaltu dostal od VAR-u aj domáci tím, ale v zasneženom závere už vyrovnanie neprišlo.

AS Trenčín - KFC Komárno 1:0 1005 divákov Ivan Galád v sobotu zobral Komárno a použil ho ako nafukovačku, vďaka ktorej sa pekne vznáša na druhom mieste spodnej šestky. Hostia pricestovali v duchu fair-play a hrali svoju vlastnú Niké liga pomáha v súťaži o čo najmenší počet striel na bránu. S tou jednou Sliackeho mal síce Katič problémy, ale ako sa hovorí v záverečnej znelke Looney tunes - to je vše, přátelé. VIDEO: Zostrih zápasu Trenčín - Komárno

Ježiš premenil vodu na víno, ktoré následne farári začali rozlievať v kostole. Ivan Galád v Trenčíne premieňa remízy na výhry a na tlačovke pripomenul, že do Trenčína prišiel zbierať body, nie percentá za držanie lopty. Tie klubu tribúnu nedostavajú.

AS bol v zápase lepší, Komárno akokeby si myslelo, že sa tie body ukopú samé a v závere to rozhodne Bayemi. A aj keď je postavou skôr do jedného z dielov Paci Pac, rozhodol to nakoniec hlavou Jepihhin. MFK Skalica - MFK Zemplín Michalovce 1:0 405 divákov V Skalici v sobotu tak fúkalo, že si permanentku na zvyšok sezóny okamžite zakúpil minister obrany a ľahší hráči si museli obliecť vestu so závažím. Výhodu domáceho vetra sa Skalica snažila využiť hneď od úvodu zápasu, veľkú šancu zahodil v druhej minúte Matějka a smrdelo to aj po rohoch. Keď si hostia na poveternostné podmienky zvykli a začali to hrať po zemi, pekne si to vedel ťuknúť Taylor-Hart s Kyziridisom, ale to najlepšie si pre divákov nechal Adam Morong. Svoj center ľavou nohou z pravej strany oprel o Perinbabu a Lukáč mohol ťahať loptu zo sita. Vyrovnanie mal na nohe Taylor-Hart, zle si však vymeral smer vetra a jeho lopta len šuchla ľavú žrď.

Tabuľka Niké ligy Skupina o titul:

Názov družstva Družstvo Z V R P Skóre B Forma 1 ŠK Slovan Bratislava futbal ŠK Slovan Bratislava futbal 26 18 5 3 60 : 29 59 V V R V P 2 MŠK Žilina MŠK Žilina 26 14 7 5 47 : 30 49 P V P R V 3 FC Spartak Trnava FC Spartak Trnava 26 12 10 4 39 : 25 46 P P R R V 4 FK DAC 1904 Dunajská Streda FK DAC 1904 Dunajská Streda 26 9 11 6 39 : 27 38 R R V R V 5 FC KOŠICE FC KOŠICE 26 9 9 8 38 : 31 36 V R V P V 6 FK Železiarne Podbrezová FK Železiarne Podbrezová 26 7 11 8 33 : 34 32 R P P R R Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa: