Záchranársky bič plieskal na konci a dvojité derby (tréneroviny)

BRATISLAVA. Gašparíkov plán s 10 tisíc divákmi a bielymi dresmi v odvete semifinále Slovnaft Cupu vyšiel. Slovan napriek tomu, že mal v druhom polčase asi 25 šancí a xG, za ktoré by postavil aj tri akadémie, vypadol po penaltách. Druhým finalistom bude podľa očakávania Ružomberok. 258. najslávnejšie derby za posledné 4 týždne sa hralo aj v sobotu večer a z tých všetkých pretaktizovaných patrilo vďaka tomu, že ho Spartak poňal hodovo, medzi tie najzábavnejšie.

Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.

Na dne tabuľky inak nič nové. Po prehre Ružomberku v Skalici mala obrovskú šancu Dukla, vojaci si však spomenuli na atletické mítingy zo svojho štadióna a túto šancu zahodili do diaľky ako oštep.

FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava 2:3 7537 divákov Gašparík už po postupe v pohári avizoval, že v sobotu asi nebude mať koho postaviť a bude sa losovať podľa fitness dát. Nakoniec z toho bola veľmi zaujímavá obranná štvorica, ktorá na tiketoch aktivovala dvojku s hendikepom. Slovan išiel v plnej paľbe, keď už sa k bojkotu výjazdu zo strany Ultras pridal aj otvorený list Ivana mladšieho. Kto mu ho otvoril nevedno, ale ponesie za to následky!

Návšteva na zápase príjemne prekvapila, rovnako tak roh Roba Picha, ktorý si pred zápasom užil potlesk za vstup do Klubu ligových kanonierov. Jeho lopta z rohu nie nie spadnúť, Takáč vybiehal zbytočne a na zadnej skóre otvoril Miloš Kratochvíl. V 13. minúte naznačil zákrokom na bránkovej čiare Karhan, že dnes ten futbal obrany poňali po svojom. Momentum Trnave zobral Roko Jureškin, ktorý sa s loptou pohrával až pridlho, zobral mu ju Tolič a Roko si s jeho členkami ťažkú hlavu nerobil.

Frelih mu penaltu chytil a z dorážky sa tešil Ibrahim, ten však do šestnástky vbehol priskoro. Na jeho šťastie bol aj Žiga na čiare netrpezlivý a preto sa penalta opakovala. Repete už Marko zvládol a nedal to na Maka. Inak, Rahim Ibrahim je naozaj skvelá posila. O to viac, že prišiel aj s opciou na to, že v zápase nemôže inkasovať žltú kartu. Za posledné 2 ich nevidel dobrých 6. Slovan dostal po góle krídla a išiel za gólom, ktorý sa mu podarilo streliť v nadstavenom čase. Blackmanovu strelu ešte Frelih vyrazil, ale z druhej dorážky v zápase sa znovu nemýlil Ibrahim. Táto teda platila. Tretí gól Slovana pridal po hodine hry Strelec, ktorý za sebou nechal Ujlakyho, ale Roko Jureškin sa ešte gólom na 2:3 postaral o zábavu. To už Spartak za sebou ťahal nohy a Slovan dostával brejky ako kompenzáciu za utorok. Tolič a Tigran zahodili naozaj slušné kúsky, ale keď pri brejku 3:1 trafil Marcelli z dvoch metrov do hlavy Ujlakyho, to už pripomínalo vrcholnú tvorbu Andyho Krausa. Po zápase si okrem trénera Weissa odfúkli aj zápasoví reportéri, ktorým druhýkrát v jednom týždni neutiekol od mikrofónu.

FK DAC Dunajská Streda - FC Košice 3:2 4930 divákov Asi najatraktívnejší zápas kola sa hral v MOL Aréne, kde už o 11 dní dvihnú nad hlavu trofej. Ružomberok alebo Trnava. To bude zatiaľ najbližšie, ako sa k nej klub zo Žitného ostrova za posledné roka dostal. Proti Košiciam išlo aj o to, aby DAC stiahol náskok Trnavy na 7 bodov, čím Gašparíka prinúti zobrať aspoň 1 zápas do konca ligy vážne. VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Košice

Do polčasu bolo 3:0 a vyzeralo to tak, že DAC hostí vybavil ako parkovacie miesto pred bytovkou. Ono sa to hrá, keď už v prvej minúte zachytíte rozohrávku súpera a Dukanovič to spoza šestnástky zavesil exportne. Formu ku koncu sezóny vyladil Matej Trusa a hlavne pri góle na 2:0 ukázal, že nie je priestor, do ktorého by nevopchal nohu. Košice znovu stratili loptu v obrane a pykali za to. Tretí gól, keď Herc Trusu vysunul do brejku samého na Kiru, už bola čerešnička. Brankár hostí chytil v prvom polčase aspoň bronz z toho, ako čumel do slnka. Jeho spoluhráči boli v prvom polčase na ihrisku stratení a trojka v ich sieti bola ešte dobrým výsledkom.

V polčase urobil Skuhravý zmeny a v tom druhom to na ihrisku vyzeralo zrkadlovo. Len hlasivky Sláva Jurka fungovali rovnako dobre. Domácim tribúnam sa gólom na 1:3 pripomenul Niarchos a z tlaku hostia vyťažili penaltu po ruke Andzouanu. Ale Jones ju zahodil. Jeho gól na 2:3 v 92.minúte už prišiel neskoro na to, aby si Košice okrem dobrého pocitu niečo domov odviezli. FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina 1:1 805 divákov Najväčšia koncentrácia skautov na diváka bola v Zelpo aréne. A v štvrtom zápase týchto súperov sa narodila štvrtá remíza. To majú za to, že si menia Ďatka za Galčíka kedy sa im zachce. Pre Podbrezovú už navyše v druhej sezóne po sebe ide o syndróm hornej šestky, v ktorej je pre ňu trojbodový zápis ťažší, ako pre prezidenta hľadanie barbera v strede sídliska. Železiari už nevyhrali v 8 zápasoch po sebe. A môže im to byť úplne jedno samozrejme. VIDEO: Zostrih zápasu Podbrezová - Žiina

Hostia sa na súpera takticky veľmi dobre pripravili. Do Ďurišovho gólu v 17. minúte už to pri ich šanciach mohlo byť tak 0:3 a je pochopiteľné, že smútia za stratenými bodmi. Podbrezová udrela z penalty po Kopáskovej ruke. Do stredu po zemi to poslal Kováčik. Šošoni ešte zachytili úvod druhého polčasu, keď mali veľkú šancu ísť do vedenia, potom však predali opraty domácemu mužstvu. Hlavne Palumetsovi, ktorý to dvakrát slušne vyskúšal na Belka. Veľkonočné prázdniny si červenou kartou 5 minút pred koncom zápasu predĺžil Kováčik.

MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 3:2 1567 divákov Veľká noc priniesla aj na tribúny v Estadio de Michalovce na miestne pomery slušnú návštevu, ktorú chcela partička Antona Šoltisa využiť na potvrdenie si prvého miesta v dolnej šestke. A hostia si už do polčasu vyšibali stav 0:3, čo znovu aktivovalo tri zlaté striedania Ivana Galáda. VIDEO: Review zápasu Michalovce - Trencin

Prvý zásah si na svoje konto pripísal Emeka, keď čapol mimo hry Dzotsenidzeho, ale že sú tie sviatky, skončil len na žltej. V 20. minúte vyťažil Musák z toho, ako Kyziridis roztancoval obranu domácich a pri dorážke sa nemýlil. Do konca polčasu to bol domáci mlynček a hráči AS v duchu odpočítavali koniec ako veriaci v sobotu ráno pri pokladniach v LIDLi. Ramosov gól na 2:0 bol ukážkou toho, ako vyzerá obrana, ktorá nevie, kde jej hlava stojí. Hugo Pávek sa na loptu pozeral ako na údené s chrenom, až sa mu za chrbtom zjavil Ramos.

Ešte do konca polčasu si znovu z obrancov súpera urobil veľkonočnú výzdobu Kyziridis. To, čo s Trenčanmi robil v prvom polčase, by sa vzhľadom na ich vek dalo považovať za šikanu. Polčasové striedania hostí zabrali a v druhom polčase konečne začali hrať futbal. Znižoval Pávek, nádej dal Jesse Khan, ale v tejto lige je iba jedno mužstvo, ktoré si môže do polčasu urobiť manko 0:3 a spoľahnúť sa na body. MFK Skalica - MFK Ružomberok 1:0 537 divákov Korbáč plieska na konci, alebo Malého hetrik, ktorý rozhodol o osude tohto zápasu. Obranca hostí si na roh Chobota nabiehal na zadnej žrdi spolu s Černekom a hostia sa tešili z gólu. Zapol sa ale VAR a dlho nikto netušil, že to rameno, na ktoré si Malý ťukal, bola čistá Diegova ruka. Bol to gól iný, bola to druhá žltá za hru rukou.



Od tohto momentu to Skalica skúšala zo všetkých strán, prvú strelu na bránu ale Bačkovský kryl až po hodine hry. Majstrovstvá západného kraja v centrovaných loptách v sobotu na Záhorí víťaza nenašli, ale v 94. minúte rozohrávala Skalica z polovice ihriska štandartku. Nagyho bránil len letmým pohľadom Ondřej Smetana a lopta sa zatrepotala v site.

MFK Dukla Banská Bystrica - KFC Komárno 1115 divákov



Dukle stačilo doma poraziť Komárno, aby sa bodovo dotiahla na svojho soka o baráž. Ale rovnako ako v Skalici, aj tu plieskal veľkonočný korbáč na konci. Veľká noc sa zmenila na Sylvestra. Znovu sa ukázalo, že keď musíš, nie je to také ľahké. A proti Komárnu, ktoré prišlo do Bystrice hlavne neprehrať, to navyše bolo o to ťažšie.



Aj v Bystrici sa zišla pomerne slušná návšteva ľudí, ktorí si Veľkonočné sviatky chceli za každú cenu pokaziť. Ale Dukle to nešlo. Žiadne veľké šance, Komárno stiahnuté pekne vzadu a vpredu nepríjemné. V nedeľu by Dukla nedala gól asi ani keby sa na 10 minút vrátil Robo Polievka. A tak prišiel trest z hlavy Jakuba Sylvestra. V 94. minúte.



