Tréner Liverpoolu sa po prehre vyhováral na únavu. Hráme stále s tými istými hráčmi, reagoval

Tréner Liverpoolu Arne Slot pripísal inkasovaný gól v 95. minúte na ihrisku Bournemouthu únave, keďže jeho tím v sobotu prehral v Premier League 2:3, hoci sa dokázal vrátiť do zápasu po dvoch inkasovaných góloch v úvode duelu.
Úradujúci majstri sú zatiaľ len tieňom minuloročného tímu – v lige už prehrali sedem zápasov a majú problémy presadiť sa proti súperom, ktorých počas dominantnej jazdy za titulom v sezóne 2024/25 bez problémov zdolávali.
„Posledných päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať zápasov hráme prakticky stále s tými istými hráčmi, s tými, ktorých máme k dispozícii, a potom sa niektorí z nich môžu na konci zápasu cítiť trochu unavení. Myslím si, že presne to bolo dnes na konci vidieť,“ povedal Slot v pozápasových rozhovoroch pre viaceré britské televízie.
Bournemouth sa rýchlo dostal do vedenia 2:0, no Liverpool vyrovnal na 2:2 v 80. minúte po góle Dominika Szoboszlaia. Zvyšok zápasu sa niesol v otvorenom, útočnom tempe na oboch stranách.
VIDEO: Zostrih zápasu Bournemouth - Liverpool
„Oba tímy sa snažili streliť gól, v posledných desiatich minútach mali oni lepšie šance než my a nakoniec prišlo dlhé vhadzovanie, po ktorom padol gól,“ pokračoval Slot, ktorý zároveň kritizoval rozhodcov za príliš krátky nadstavený čas.
„Ale v konečnom dôsledku na tom nezáležalo, pretože skórovali. Možno sme mohli dostať ešte dve či tri minúty navyše, ale tento zápas určite nemal mať len štyri minúty nadstaveného času.“
Tréner Bournemouthu Andoni Iraola bol nadšený odolnosťou svojho tímu a reakciou na silný záver Liverpoolu.
„Je to pre nás obrovské víťazstvo, pretože sme boli v ťažkej situácii,“ povedal pre BBC.
„Darí sa nám získavať body proti náročným súperom. Som veľmi hrdý na tím a na to, čo robíme. Prispôsobujeme sa a zbierame cenné body.“