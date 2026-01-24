VIDEO: Bowen pokoril pri triumfe West Hamu rekord, jeho spoluhráč sa prezentoval nádherným gólom

Hráč Mateus Fernandes (vpravo) z West Ham United sa teší z gólu so spoluhráčom Jarrodom Bowenom.
ČTK|24. jan 2026 o 15:56
Londýnsky celok triumfoval vďaka vydarenému prvému polčasu.

Futbalisti West Hamu United zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 23. kola anglickej Premier League nad AFC Sunderland 3:1.

Jarrod Bowen rozhodol z penalty a s bilanciou 63 gólov a 40 asistencií sa stal najproduktívnejším hráčom klubu v histórii. Prekonal tak bývalého spoluhráča Michaila Antonia.

West Ham prvýkrát od novembra uspel v dvoch ligových zápasoch po sebe a priblížil sa priečkam zaručujúcim záchranu na rozdiel dvoch bodov. Sedemnásty Nottingham má však k dobru nedeľňajší zápas na ihrisku Brentfordu.

Londýnsky celok triumfoval vďaka vydarenému prvému polčasu, v ktorom Sunderlandu strelil tri góly. Skóre otvoril Summerville, o zvýšenie sa postarali najlepší tímový strelec Bowen a trojgólové vedenie zaručil West Hamu po parádnej strele Fernandes.

VIDEO: Gól Fernandesa

Hostia po prestávke znížili skóre zásluhou hlavičky Brobbeyho, no Sunderland už ďalšie góly nepridal.

Nováčik ligy vonku nezvíťazil už po siedmy raz v rade a v neúplnej tabuľke mu patrí deviata pozícia s dvojbodovou stratou na pohárové priečky.

Premier League - 23. kolo:

West Ham United - AFC Sunderland 3:1 (3:0)

Góly: 14. Summerville, 28. Bowen (z 11 m), 43. Fernandes - 66. Brobbey

    dnes 15:56
