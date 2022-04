O triumfe rozhodli v závere. Trenčín si poradil so Zlatými Moravcami

Fortuna liga - 5. kolo o záchranu

Na čele tabuľky skupiny má AS štvorbodový náskok pred Liptovským Mikulášom. ViOn zostal predposledný, tri kolá pred koncom stráca z barážovej pozície na desiatu Senicu sedem bodov.

Trenčín začal na domácej umelej tráve aktívne a udával tempo hry, Stojsavljevičova hlavička v tutovke v 9. minúte si ešte cestu do siete nenašla. V 11. minúte však otvoril AS skóre, keď si Hollý nabehol do päťky na presný center Tučného a nezadržateľne skóroval.

Potom zaujala Azangova jedovka, ktorá brankárovi hostí Lukáčovi vypadla z rúk, na dorážku tam však nebol nik. V 27. minúte už Trenčín viedol o dva góly, keď si Lavrinčík pripravil pozíciu a asi z 22 metrov trafil krížnou strelou presne za Lukáčov chrbát.

V 33. minúte mohol dať už na 3:0 Hollý, no asi z desiatich metrov vypálil vysoko nad. V 36. minúte vystriedal Horáka hosťujúci Ďubek, prvým dotykom s loptou zahral rohový kop a na prednej žrdi našiel hlavu nabiehajúceho Jibrila, ktorý znížil.