    06.07.2026 12:10
    3. etapa
    Granollers > Les Angles
    195,9 km
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    hornatý

    3. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 3. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 3. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
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    Pozrite si podrobný profil 3. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    pondelok, 6. júl 2026

    Štart:

    Granollers o 12:10 h

    Cieľ:

    Les Angles o cca 17:05 h

    Dĺžka:

    195,9 km

    Profil:

    horský

    Prémie:

    17,2 km: horská prémia 3. kategórie

    98,4 km: šprintérska prémia


    127,7 km: horská prémia 1. kategórie

    172,3 km: horská prémia 3. kategórie

    195,9 km: horská prémia 3. kategórie

    Cyklisti v tretej etape Tour de France zavítajú do Pyrenejí a na ceste do Les Angles nastúpajú na 196 kilometroch takmer 4000 výškových metrov. 

    Prakticky od úvodu v Granollerse sa bude stúpať, šprintérska prémia je umiestnená presne v polovici etapy (98 km) a krátko po nej čaká pretekárov stúpanie prvej kategórie Collada de Toses.

    Najvyšší bod etapy (1836 metrov nad morom, pozn.) zdolajú na vrchole 11-kilometrového stúpania Col du Calvaire a príliš si neoddýchnu ani potom. 

    Cieľ sa nachádza v lyžiarskom stredisku, pričom úvod zo 4,7 km dlhého stúpania je pomerne mierny. Zlom príde v posledných 1700 metroch, ktoré sú najťažšie s priemerným sklonom 6,5 percenta. 

    Aj v tomto prípade sa očakáva, že o etapové víťazstvo budú bojovať elitní vrchári, ktorí majú vysoké ambície v boji o prestížny žltý dres.

    Mapa 3. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 3. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 3. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 6. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 6. etapa: profil, trasa, mapa.
    6. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    teraz
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 6. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 6. etapa: profil, trasa, mapa.
    6. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    teraz
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