3. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
pondelok, 6. júl 2026
Štart:
Granollers o 12:10 h
Cieľ:
Les Angles o cca 17:05 h
Dĺžka:
195,9 km
Profil:
horský
Prémie:
17,2 km: horská prémia 3. kategórie
98,4 km: šprintérska prémia
127,7 km: horská prémia 1. kategórie
172,3 km: horská prémia 3. kategórie
195,9 km: horská prémia 3. kategórie
Cyklisti v tretej etape Tour de France zavítajú do Pyrenejí a na ceste do Les Angles nastúpajú na 196 kilometroch takmer 4000 výškových metrov.
Prakticky od úvodu v Granollerse sa bude stúpať, šprintérska prémia je umiestnená presne v polovici etapy (98 km) a krátko po nej čaká pretekárov stúpanie prvej kategórie Collada de Toses.
Najvyšší bod etapy (1836 metrov nad morom, pozn.) zdolajú na vrchole 11-kilometrového stúpania Col du Calvaire a príliš si neoddýchnu ani potom.
Cieľ sa nachádza v lyžiarskom stredisku, pričom úvod zo 4,7 km dlhého stúpania je pomerne mierny. Zlom príde v posledných 1700 metroch, ktoré sú najťažšie s priemerným sklonom 6,5 percenta.
Aj v tomto prípade sa očakáva, že o etapové víťazstvo budú bojovať elitní vrchári, ktorí majú vysoké ambície v boji o prestížny žltý dres.