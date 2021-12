Tottenham pre koronavírus končí v pohárovej Európe, postúpil klub Matúša Bera

V tabuľke G-skupiny figuroval Tottenham na treťom mieste o tri body za druhým Vitesse. Ak by sa duel s Rennes odohral a "Spurs" by v ňom zvíťazili, preskočili by holandský tím, keďže pri rovnosti bodov a vyrovnanej vzájomnej bilancii (0:1, 3:2) by mali lepšie skóre. Postúpili by tak z druhého miesta do play off o osemfinále súťaže.

Skupinu vyhralo Rennes, ktoré už malo isté prvenstvo a postúpilo priamo do osemfinále, Arnhem si zahrá prvý duel play off o elitnú šestnástku 17. februára 2022, odveta bude na programe o týždeň 24. februára. Informácie priniesla agentúra AFP.