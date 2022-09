Kyrgios dostal varovanie za nevhodný slovník. Prekážal mu zápach marihuany i vlaky

Kyrgiosa vyrušoval aj hluk newyorských vlakov, no s Francúzom Benjaminom Bonzim si poradil 7:6 (3), 6:4, 4:6, 6:4.

NEW YORK. Austrálsky tenista Nick Kyrgios sa v zápase 2. kola grandslamového turnaja US Open sťažoval na zápach, ktorý považoval za marihuanu.

VIDEO: Nick Kyrgios vs. Benjamin Bonzi na US Open 2022

"Nemali by ste niekoho upozorniť, aby to nerobil? Určite by som sa nesťažoval na závan jedla," citovala agentúra AP zo slov Kyrgiosa, ktoré adresoval rozhodcovi.

Dvadsaťsedemročný Austrálčan pripomenul po stretnutí, že je astmatik: "Keď sa presúvam zo strany na stranu, mám problémy s dýchaním. Marihuanový odor nie je to, čo potrebujem cítiť medzi výmenami."