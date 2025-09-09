Kroos skritizoval ambície Nemecka. Nemá na to byť majstrom sveta, povedal

BERLÍN. Výkony nemeckých futbalistov v úvode kvalifikácie MS 2026 nenadchli ani bývalého reprezentanta Toniho Kroosa.
Podľa niekdajšieho stredopoliara Realu Madrid či Bayernu Mníchov sú Nemci na míle vzdialení od zisku titulu majstra sveta.
Zverenci trénera Juliana Nagelsmanna odštartovali kvalifikáciu prehrou 0:2 so Slovenskom v Bratislave, v druhom dueli zdolali doma Severné Írsko 3:1.
„Nagelsmann po vypadnutí vo štvrťfinále ME 2024 avizoval útok na titul majstra sveta, no jeho tím momentálne na neho nemá nárok.
Verím, že keď sa uzdravia opory ako Jamal Musiala, Kai Havertz či Nico Schlotterbeck, príde k zlepšeniu výkonov. Nemáme 50 špičkových hráčov, z ktorých si môžeme vyberať.
Mužstvo by však nemalo mať problémy kvalifikovať sa na šampionát. V skupine ho čakajú ešte štyri zápasy, treba ísť krok za krokom," citovala slová majstra sveta z roku 2014 agentúra DPA.