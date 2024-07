Súboj o postup prehrali. Hrdá obec vychovala viacero hráčov pre prvú ligu

BÁNOV. Tri a poltisícový Bánov patril odjakživa medzi hrdé bašty dedinského futbalu na západe Slovenska a napríklad pre prvoligový Inter Bratislava vychoval voľakedy bratov Karola a Dušana Brezíkovcov a ešte aj Petra Mráza s Petrom Mrázom ml., pre FC Nitra zase Ivana Juríka a Jozefa Petrániho, no a s futbalom tu začínal aj tréner Anton Dragúň.

Slávna štvrtoligová éra už pomaly upadala do zabudnutia, no uplynulá sezóna konečne naznačila progres, i keď mužstvo nakoniec vyvrcholenie bitky o postup so Slovanom Šahy nezvládlo a skončilo na vicemajstrovskom stupienku.