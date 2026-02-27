Béčko tímu Niké ligy začalo debaklom 0:5, do jari ide ako polovičný majster

Keďže prvoligový Trenčín je roky orientovaný najmä na mladý legionársky hráčsky artikel, proti čomu sa nedá - po nedávnom biznise za zhruba 5,5 milióna eur s bundesligovým RB Lipsko za 19-ročného Nigérijčana Sani Suleimana - nič namietať, veľa odchovancov akadémie AS končilo kade-tade na okolí.
Červeno-biely klub riešil problém v ostatných rokoch napríklad farmárskou spoluprácou s neďalekou Dubnicou nad Váhom či Púchovom, alebo so Sereďou a Interom Bratislava, ale minulé leto sa pravidlá zmenili a nikéligista dostal možnosť vytvorenia rezervnému mužského tímu, ktorý by bol okamžite zaradený do TIPOS tretej ligy Západ.
Trenčania túto možnosť využili a ich béčko sa stalo po premiérovej jeseni dokonca polovičným majstrom súťaže. Hoci prvý ostrý zápas prehralo vysoko 5:0 v Galante, kde dostali viacerí mladučkí odchovanci klubu v mužskom debute poriadnu príučku.
Vekový priemer 19 rokov
Vekový priemer základnej jedenástky v Galante bol 19 rokov, tréner Marek Ďanovský (35) využil v nerovnom boji všetkých päť možností na striedanie a kvinteto naskakujúcich náhradníkov malo v priemere dokonca len 17,5 roka.
„V tom čase bola v našom A-tíme väčšia maródka, preto sme si nemohli pomôcť ani jedným hráčom z prvého mužstva. V Galante hrali naozaj takmer všetko dorastenci, ktorí tam zažili poriadne ľadovú sprchu,“ vrátil sa na úvod súťaže manažér projektu AS Trenčín B Ľubomír Talda (50).
„Prvotné sklamanie chlapci postupne predýchali a hneď na prvom tréningu v týždni sme začali pracovať na odstraňovaní nedostatkov. A áno, výsledok 0:5 bol aj pre mňa nepríjemný, na druhej strane nám však zápas ukázal slabiny, na ktorých začali tréneri okamžite pracovať.
Do projektu s B-tímom sme išli s úmyslom, aby sme našim mladým hráčom uľahčili prechod do mužského špičkového futbalu, a aby futbalisti áčka bez potrebného vyťaženia dostali dostatočnú zápasovú prax.
S trénermi sme si celú situáciu po úvodnom zápase rozobrali, no vôbec sme nepanikárili. Hráči sa postupne zlepšovali, hneď v druhom kole porazili Veľké Ludince 5:1 a sami zistili, že súťaž môžu zvládnuť,“ pokračoval pre Sportnet bývalý prvoligový futbalista Púchova, Trnavy a Ružomberka.
Futbal je nevyspytateľný, trenčianske béčko išlo v druhej polovici jesene dravo v tabuľke stále vyššie a keď vyhralo všetkých sedem posledných zápasov jesene pri skóre 21:3, v tabuľke sa zastavilo až na najvyššom stupienku s trojbodovým náskokom pred Myjavou.
Otec projektu Ľubomír Talda hneď po jeseni prezradil, že viacerí mladici už klopú aj na dvere profesionálneho futbalu.
Dokonca, už od polovice jesene bol preradený do nikéligového áčka iba 17-ročný Fedor Kasana, ktorý nastúpil párkrát aj v základnej zostave áčka AS.
Brankár Alex Húdok sa na post jednotky v A-tíme dostal aj po zraneniach ďalších gólmanov, a tak dostal v béčku šancu talentovaný Marek Jurák.
Len 17-ročný dorastenec hneď vo svojom mužskom debute vychytal nulu v šlágri 13. kola doma proti vtedy prvej Myjave (1:0) a v predposlednom kole v tretích Nových Zámkoch (0:2) chytil penaltu skúsenému Ádamovi Mészárosovi za stavu 0:1, keď sa lámal chlieb.
A pozor, v zime podpísalo vedenie AS Trenčín s nádejným gólmanom trojročný profesionálny kontrakt, aby si jeho služby poistilo.
Na hlavnom štadióne
Krajský Trenčín je Európskym hlavným mestom kultúry 2026, mladučkí béčkari si už nemôžu pamätať štadión Pod Sokolicami či slávnu Jednotu Trenčín, niektorí snáď ani umelé osvetlenie, tzv. trenčianske lízatká pod hradom Matúša Čáka, svoje domáce stretnutia TIPOS ligy však hrávajú teraz na krásnom štadióne na Sihoti v nedeľu dopoludnia.
„Hrať majstrovské stretnutia na hlavom štadióne je veľkou motiváciou nielen pre našich hráčov, ale aj pre súperov, pre ktorých je to snáď až menším sviatkom.
Tešíme sa z toho, že naše nedeľné dopoludnia tak získavajú na popularite.“ A po odstránení umelého trávnika sa „jazdí“ už na skvelom prírodnom.
Bude revanš?
V prvom jarnom kole privíta líder túto nedeľu o 10.30 h štvrtú Galantu, ktorej bude mať čo vracať.
„Určite áno, chlapci sa na prvý majstrák tešia a nomináciu budeme robiť po sobotňajšom stretnutí prvého mužstva v Skalici. Podľa toho, koľko hráčov príde z áčka, náš širší káder rozdelíme na hráčov, ktorí pôjdu hrať za rezervu proti Galante a ktorí za U19-tku.“
Trenčania vraj Hippovu Galantu v zime špeciálne nesledovali.
„Každého súpera berieme s veľkým rešpektom i pokorou, no sústredíme sa hlavne na seba. Ak totiž všetci naši hráči odvedú svoj plnohodnotný výkon, výsledok by sa mal dostaviť. Na čo to bude stačiť v konečnom účtovaní, necháme sa prekvapiť.“
Každý však dobre vie, že na Slovensku je ideálnym modelom ten žilinský. Aj preto by bol postup rezervy AS Trenčín do druhej ligy vhodný už v tejto sezóne, pretože o rok môže byť tlačenica na špici západniarskej tretej ligy nepomerne väčšia.
Program prvého jarného kola III. ligy Západ
Piatok 27. 2. o 18.30: Senec – Šaľa
Sobota 28. 2. o 14.30: Častkovce – Veľké Ludince, Prievidza – Malacky, o 16.00: Gabčíkovo – Rača Bratislava
Nedeľa 1. 3. o 10.30: Trenčín B – Galanta, Dunajská Streda B – Nové Zámky, Komárno B – Beluša, o 14.30: Petržalka B – Myjava.
Ofenzívny futbal v krvi
Trenčania vstupujú do odviet ako najofenzívnejší tím súťaže.
„Je radosť, že sme dokázali nastrieľať 41 gólov, čo sú v priemere necelé tri góly na zápas. Je to však zároveň potvrdenie našej ofenzívnej kvality a útočnej odvahy v zápasoch. Ofenzívny futbal je súčasťou filozofie všetkých družstiev nášho klubu.“
Výkonnosť hráčov z dorastu viditeľne rastie. „Jednotlivci spravili naozaj veľký progres, vidíme, ako rýchlo napredujú herne aj mentálne. Každý zápas im dáva nové skúsenosti, zvyšuje sebavedomie a schopnosť zvládať čoraz ťažšie situácie.
Výkony v rezerve niektorým vydláždili už aj cestu do prvoligového mužstva, veď spomínaný Fedor Kasana v základnej zostave stretnutí Niké ligy je toho najlepším dôkazom,“ hovoril manažér o talente, ktorý prišiel do Trenčína pred dva a pol rokom z Karlovej Vsi Bratislava.
„Verím, že podobný príbeh budú písať aj ďalší naši mladí hráči, pretože mnoho ďalších ukazuje veľký potenciál tiež.“
Hlavný tréner Marek Ďanovský je čerstvým držiteľom najvyššej UEFA PRO licencie a vo vitríne má aj Grassroots ocenenie pre najlepšieho trénera v kategórii do 19 rokov.
„Celý realizačný tím pracuje vysoko profesionálne. Hráči spravili najmä vďaka jeho práci veľký posun po taktickej, silovej aj hernej stránke.“
Čakajú 15 ťažkých zápasov
„Jesennú časť súťaže sme síce vyhrali, no čaká nás ešte pätnásť ťažkých jarných zápasov, do ktorých ideme s rešpektom i odhodlaním.
Chceme ďalej rozvíjať mladých hráčov v mužskom futbale a súbežne s tým dávať priestor hráčom prvého tímu, aby nestrácali zápasovú prax. Na čo to bude nakoniec stačiť, to ukáže samostatná odvetná časť.
Napríklad tri kolá pred koncom ideme do druhej Myjavy, až potom snáď budeme môcť hovoriť o konkrétnom konečnom umiestnení. Na začiatku jarnej časti však nechceme nič siliť a zbytočne tak vytvárať na mladých chlapcov tlak,“ vysvetlil Talda.
„Do každého zápasu však pôjdeme s úmyslom vyhrať a budovať tak víťaznú mentalitu chalanov. Už na jeseň nás skúsenejší súperi brali s pribúdajúcimi kolami oveľa vážnejšie, nie ako nejakých dorastencov. Predpokladám, že na jar už k žiadnemu podceneniu nepríde.“
Z kádra B-mužstva odišiel Samuel Bednár (21), ktorý prestúpil do druholigového Šamorína.
Zápasová nominácia sa bude tvoriť na základe spolupráce s hlavným trénerom nikéligového áčka Holanďanom Ricardom Monizom a kormidelníkmi dorasteneckých tímov.
Generálka pred jarnou časťou
AS Trenčín B - ETO FC Győr 6:0
Trenčín B: Jurák – Hussar, Gavenda, Talda, Žiška – Uhlárik, Haba, Straka – Kam, Slovák, Mathurin (Timko, Ragan, Rigo, Igaz, Havrlent, Kubran)