Naštrbili sa vzťahy, vymenili trénera i hráčov. Čo ukážu v play off?

KOŠICE. Titul majstra Slovenska v hokeji môže stále získať jeden z desiatich klubov. Po skončení základnej časti Tipos extraligy sú istí šiesti štvrťfinalisti. Dve miestenky sú stále v hre. Šancu zabojovať o ne v tzv. predkole play off dostali štyri tímy.

V kvalifikácii o vyraďovaciu fázu extraligy sa stretnú Trenčín s Banskou Bystricou a Košice vyzvú Nové Zámky.

„Je to atraktívny formát. Príležitosť zabojovať o play off má po základnej časti viac tímov. Pre diváka sú to zápasy navyše, ktoré majú väčší náboj,“ povedal pre Sportnet bývalý dlhoročný slovenský reprezentant a v súčasnosti hokejový expert RTVS Rastislav Staňa.