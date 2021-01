Z tretej ligy medzi elitu? Brankárovi Košíc vštepili dôležitú vlastnosť

„Snažíme sa do neho dostať trochu systému. Keďže sa rýchlo učí, dokáže veci z tréningu rýchlo preniesť do zápasov. Darí sa mu skombinovať živelnosť a talent so systémovosťou a technikou,“ vysvetlil Strharský.

Každý brankár má svoj charakteristický štýl chytania. Ten sa často odvíja aj od fyzických parametrov. Aké sú hlavné prednosti Riečického?

„Chytá veľmi živelne a zároveň má dobré čítanie hry. Vie vyhodnotiť, kedy má ísť z bránky vyššie, aby dokázal šancu súpera zlikvidovať. Má výborné reakcie, je rýchly. Spolieha sa najmä na svoj talent,“ opisuje Strharský.

Riečický zatiaľ na zahraničný angažmán stále čaká. Podľa Strharského má potenciál na to, aby si zachytal aj mimo Slovenska.

„S trénerom Milým máme sen, že Dominik tu reštartuje svoju kariéru. Zatiaľ sa mu to darí. Môže sa z neho pokojne stať aj jednotka tímu v extralige, či už v Košiciach alebo aj inde," verí Strharský.

„Možno to dotiahne aj niekam, kde by sme to ešte pred pár rokmi nečakali. Videli sme to na príklade Jána Laca. Bolo by krásne, ak by sa mu to podarilo. Veľmi mu to prajem,“ doplnil.