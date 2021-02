Lige vládnu aj s menším počtom legionárov. Čomu sa tréner lídra čuduje?

Bol to z nášho pohľadu dobrý mesiac. Mali sme dosť hráčov mimo zostavy, ale tí, ktorí nastúpili, podali kvalitné výkony. Získané body sú plne zaslúžené.

Rok 2020 ste ukončili na piatom mieste. Vaša strata na vedúci Poprad bola osem bodov a mali ste dva zápasy k dobru. Momentálne ste prví, o tri body práve pred Popradom.

Nie je to o pozícii v tabuľke. Aj keď sme v nej boli nižšie, odvádzali sme rovnakú prácu. Tréningový proces a zdravotný stav sú veľmi dôležité veci. Odzrkadľuje sa to na víťazstvách, ktoré v takom prípade prídu. Je to výsledok kolektívnej práce celého tímu.

Mužstvu sa vyhýba výsledková kríza. Prehrali ste najviac dvakrát po sebe, aj to len v jednom prípade. Dokážu vaši hráči prehry rýchlo hodiť za hlavu?

Stabilita výkonov nás určite teší. Pevne verím, že takúto bilanciu výhier a prehier si udržíme aj naďalej.

Pred play-off odohráte ešte štrnásť zápasov. Akú váhu pripisujete prvenstvu po základnej časti?

Dôležité je pre mňa to, aby sme spoznali našu výkonnosť a ako je na tom mužstvo celkovo. V našej hre sú plusy i mínusy, ktoré chceme odstrániť. Zápasov je veľmi veľa a urobíme maximum pre to, aby ich čo najviac bolo pre nás úspešných.

Bodové rozdiely medzi mužstvami za vami sú veľmi malé. Koho považujete za najvážnejšieho súpera?

To sa nedá povedať. Hrali sme už so všetkými a boli to vyrovnané zápasy. Viacero tímov podáva veľmi dobré výkony. Každý duel v tejto súťaži je náročný a treba sa naň sústrediť.