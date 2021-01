Slovan zdolal Trenčín mimo kamier, čas v Poprade oznamoval hlásateľ

Peter Mikula, tréner Popradu: "Zápas sme mali vyhrať, ale nepodarilo sa nám to. Košice položili dobrý základ v prvej tretine. My sme stále výsledok iba dobiehali. Niektoré inkasované góly boli, poviem to takto, z ľahšieho repertoára."

Jan Šťastný, tréner Košíc: "My sme sa nenachádzali v ľahkej situácii, hlavne čo sa týka psychiky. Zápas sme strácali v druhej tretine, keď sme dostali tri góly. Do Popradu sme prišli dobre brániť a vyrážať do brejkov. V situácii 5 na 5 sme situácie zvládali. V presilovkách sú domáci exkluzívni. Dúfam, že sa opäť odrazíme k víťazným zápasom. Sme radi, že sme vyhrali. Po psychickej stránke to pre nás vôbec nebolo jednoduché."