Zvolen urobil ďalšiu výmenu. Od Spišiakov získal odchovanca za dvojicu hráčov

Na snímke malá potýčka hráčov, zľava Tomáš Mikúš (Košice), Samuel Barcík, Stephen Harper (obaja Spišská Nová Ves).
Na snímke malá potýčka hráčov, zľava Tomáš Mikúš (Košice), Samuel Barcík, Stephen Harper (obaja Spišská Nová Ves). (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|29. apr 2026 o 14:58
Vracia sa odchovanec a obranca Samuel Barcík.

Extraligové kluby HKM Zvolen a HK Spišská Nová Ves si pred novou sezónou dohodli na hráčskej výmene.

Pod Pustý hrad sa vracia obranca Samuel Barcík a opačným smerom putujú obranca Milan Pišoja s útočníkom Marekom Šramatym.

Barcík prichádza do Zvolena po troch sezónach strávených mimo materského klubu.

Člen športovej rady HKM Miroslav Brumerčík k výmene pre klubový web uviedol: „O Samuela Barcíka sme sa zaujímali dlhšie, keďže jedným z cieľov pri skladbe tímu je pracovať s vlastnými odchovancami a hráčmi s potenciálom ďalšieho rastu.

Samuel od začiatku prejavil záujem o návrat domov a veríme, že v známom prostredí bude naďalej napredovať. Milanovi Pišojovi a Marekovi Šramatymu chceme poďakovať za ich prístup a poctivo odvedenú prácu v našom drese.

Po dôkladnom zhodnotení sme spolu s trénerským štábom dospeli k názoru, že táto výmena bude z hľadiska posunu v ich kariére najlepším riešením pre všetkých.“

(Autor: HKM Zvolen)

Dvadsaťjedenročný Barcík prešiel vo Zvolene všetkými mládežníckymi kategóriami a v rokoch 2021 až 2023 bol aj súčasťou A-tímu HKM.

Následne pôsobil jednu sezónu v kanadskej WHL a po návrate na Slovensko strávil dve sezóny v drese Spišskej Novej Vsi. V uplynulej sezóne odohral 54 stretnutí, v ktorých zaznamenal tri body, pripísal si 25 hitov a na ľade strávil v priemere 13 minút na zápas.

Sezónu zakončil v kádri prvoligovej Skalice, kde pomáhal mužstvu v barážových súbojoch.

V Spišskej Novej Vsi budú v novom ročníku pôsobiť talentovaní Pišoja s Šramaty. „Po hlbšej analýze uplynulej sezóny sme sa rozhodli pre viacero krokov, ktorými chceme prebudovať káder.

Jedným z nich je aj táto výmena, ktorou získavame výborného defenzívneho obrancu a zároveň talentovaného perspektívneho centra, s ktorým počítame do prvých dvoch formácií.

Vnímali sme eminentný záujem Zvolena o návrat Sama domov, čo nám otvorilo možnosť získať hráčov, o ktorých sme mali dlhšie záujem.

Rokovania trvali dlhší čas, ale nakoniec sme dospeli k dohode,“ ozrejmil výmenu generálny manažér „Rysov“ Richard Rapáč.

Dvadsaťjedenročný Pišoja je rodák z Považskej Bystrice, najvyššiu hokejovú súťaž okúsil premiérovo v ročníku 2022/23 v drese Michaloviec.

Vyskúšal si aj pôsobenie v prvoligovom Trebišove v rámci striedavých štartov. Počas kariéry sa tiež predstavil v drese Slovenska v kategórii do 18 a 20 rokov, pričom štartoval na MS v rokoch 2023, 2024 i 2025. Vo Zvolene strávil jeden a pol roka. Nastúpil na 63 stretnutí s bilanciou 2 góly a 6 asistencií.

O dva roky starší Šramaty pochádza zo Zlatých Moraviec a hokejovo rástol v Nitre, ktorá mu poskytla extraligovú premiéru v priebehu „covidovej“ sezóny 2020/2021. Následne putoval do zámoria, kde nastupoval za Shawinigan Cataractes v QMJHL.

Po návrate domov hral v Leviciach či Žiari nad Hronom a uplynulú sezónu vo Zvolene okorenil 23 bodmi (7+16) v 58 zápasoch.

Na snímke malá potýčka hráčov, zľava Tomáš Mikúš (Košice), Samuel Barcík, Stephen Harper (obaja Spišská Nová Ves).
Na snímke malá potýčka hráčov, zľava Tomáš Mikúš (Košice), Samuel Barcík, Stephen Harper (obaja Spišská Nová Ves).
Zvolen urobil ďalšiu výmenu. Od Spišiakov získal odchovanca za dvojicu hráčov
