Zvolen urobil ďalšiu výmenu. Od Spišiakov získal odchovanca za dvojicu hráčov

Extraligové kluby HKM Zvolen a HK Spišská Nová Ves si pred novou sezónou dohodli na hráčskej výmene.
Pod Pustý hrad sa vracia obranca Samuel Barcík a opačným smerom putujú obranca Milan Pišoja s útočníkom Marekom Šramatym.
Barcík prichádza do Zvolena po troch sezónach strávených mimo materského klubu.
Člen športovej rady HKM Miroslav Brumerčík k výmene pre klubový web uviedol: „O Samuela Barcíka sme sa zaujímali dlhšie, keďže jedným z cieľov pri skladbe tímu je pracovať s vlastnými odchovancami a hráčmi s potenciálom ďalšieho rastu.
Samuel od začiatku prejavil záujem o návrat domov a veríme, že v známom prostredí bude naďalej napredovať. Milanovi Pišojovi a Marekovi Šramatymu chceme poďakovať za ich prístup a poctivo odvedenú prácu v našom drese.
Po dôkladnom zhodnotení sme spolu s trénerským štábom dospeli k názoru, že táto výmena bude z hľadiska posunu v ich kariére najlepším riešením pre všetkých.“
Dvadsaťjedenročný Barcík prešiel vo Zvolene všetkými mládežníckymi kategóriami a v rokoch 2021 až 2023 bol aj súčasťou A-tímu HKM.
Následne pôsobil jednu sezónu v kanadskej WHL a po návrate na Slovensko strávil dve sezóny v drese Spišskej Novej Vsi. V uplynulej sezóne odohral 54 stretnutí, v ktorých zaznamenal tri body, pripísal si 25 hitov a na ľade strávil v priemere 13 minút na zápas.
Sezónu zakončil v kádri prvoligovej Skalice, kde pomáhal mužstvu v barážových súbojoch.
V Spišskej Novej Vsi budú v novom ročníku pôsobiť talentovaní Pišoja s Šramaty. „Po hlbšej analýze uplynulej sezóny sme sa rozhodli pre viacero krokov, ktorými chceme prebudovať káder.
Jedným z nich je aj táto výmena, ktorou získavame výborného defenzívneho obrancu a zároveň talentovaného perspektívneho centra, s ktorým počítame do prvých dvoch formácií.
Vnímali sme eminentný záujem Zvolena o návrat Sama domov, čo nám otvorilo možnosť získať hráčov, o ktorých sme mali dlhšie záujem.
Rokovania trvali dlhší čas, ale nakoniec sme dospeli k dohode,“ ozrejmil výmenu generálny manažér „Rysov“ Richard Rapáč.
Dvadsaťjedenročný Pišoja je rodák z Považskej Bystrice, najvyššiu hokejovú súťaž okúsil premiérovo v ročníku 2022/23 v drese Michaloviec.
Vyskúšal si aj pôsobenie v prvoligovom Trebišove v rámci striedavých štartov. Počas kariéry sa tiež predstavil v drese Slovenska v kategórii do 18 a 20 rokov, pričom štartoval na MS v rokoch 2023, 2024 i 2025. Vo Zvolene strávil jeden a pol roka. Nastúpil na 63 stretnutí s bilanciou 2 góly a 6 asistencií.
O dva roky starší Šramaty pochádza zo Zlatých Moraviec a hokejovo rástol v Nitre, ktorá mu poskytla extraligovú premiéru v priebehu „covidovej“ sezóny 2020/2021. Následne putoval do zámoria, kde nastupoval za Shawinigan Cataractes v QMJHL.
Po návrate domov hral v Leviciach či Žiari nad Hronom a uplynulú sezónu vo Zvolene okorenil 23 bodmi (7+16) v 58 zápasoch.