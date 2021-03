Nové Zámky vrátili Košiciam prehru, Banská Bystrica je na pokraji vypadnutia

Marcel Šimurda, tréner Košíc: "Súper nám rýchlo gólovo odskočil, no my sme sa vrátili do zápasu. Chlapcom nemôžem uprieť snahu, tlačili sa do predbránkového priestoru, ale nepadalo nám to. Súpera podržal aj brankár."

Marek Dubec, asistent trénera N. Zámkov: "Obe mužstvá sa dnes viac sústredili na hru. My sme dnes hrali veľmi kompatne a všetci hráči plnili to, čo mali. Výborne nám zachytal aj brankár Kiviaho.

Našich hráčov sme pred zápasom nabádali, aby sa sústredili na hru a neriešili iné veci. Zápas bol napínavý až do konca. Bolo viacero šancí, v ktorých sa zápas mohol zlomiť, ale brankári čarovali. Verím, že nás toto víťazstvo nakopne do domácich zápasov."