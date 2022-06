Šampionát doma? Môže to byť veľká výhoda, tvrdí kapitán devätnástky

Útočník TIMOTEJ JAMBOR potvrdzuje svoju kvalitu aj v národnom mužstve do 19 rokov, za ktoré zaznamenal šesť presných zásahov.

V nedávno skončenom ročníku Fortuna ligy strelil štyri góly. Výraznou mierou sa pričinil o úspech MŠK Žilina v mládežníckej Lige majstrov, kde to Žilinčania dotiahli do osemfinále.

V posledných dňoch cítime, že veľký deň sa blíži. Najskôr sme mali tréningový kemp, kde sme to extra neriešili. Každou hodinou sa však očakávania a zdravý stres stupňujú.

Postupne si zmeriate sily s Francúzskom, Talianskom a Rumunskom. Čo hovoríte na skupinu, ktorú vám vyžreboval Martin Škrtel?

Osobne som s týmto výberom spokojný. Všetky mužstvá na turnaji sú kvalitné, preto si nemôžeme vyberať. Tešíme sa na každý zápas a o to viac, keď to je so zvučným súperom.

I keď máme ťažkú skupinu, môžeme uhrať dobrý výsledok. A zviditeľniť sa.

Veríte v postup?

Áno. Ak ukážeme svoje silné stránky, vyhrať môžeme s každým. Stretnutia budú náročné, no verím, že získame dosť bodov a pôjdeme ďalej.

Máte na jednotlivých súperov špeciálnu taktiku?