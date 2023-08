Adept na zápas večera na Fabriqu? Balász o Gondžalovi: Hlavne nech sa nezraní

Balászove schopnosti na Fabriqu preverí ďalší talentovaný mladík, a to Denis Gondžala, ktorý v júni mal zápas na Oktagone 44 vo Frankfurte.

Bez preháňania možno konštatovať, že stret Balásza a Gondžalu patrí medzi horúcich adeptov na zápas večera, a to najmä atraktívnym štýlom bojovníkov.

Obrovskou motiváciou pre oboch bude okrem iného i túžba sa dostať späť na víťaznú vlnu.

Pred dôležitým súbojom poslal na sociálnej sieti Tibor Balász svojmu protivníkovi veľavravný odkaz.

Vzájomného zápasu sa už nevie dočkať a verí, že sa Gondžala ukáže v klietke v tej najlepšej možnej forme.

„Tak na Fabriqu sa budem snažiť ukázať čo najlepší výkon a súperovi odkážem iba to, čo každému inému, a to nech tvrdo maká, drie, dáva pozor na seba, nech sa nezraní a druhého setembra si to potom v klietke rozdáme.“